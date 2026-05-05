Jihočech přežil srážku s rychlíkem: Podle záchranářů šlo o malý zázrak

Do muže narazil projíždějící rychlík a odhodil ho. Nešťastník nehodu zázrakem přežil.
Autor: Vladimíra Hradská - 
5. května 2026
15:10

Všichni svatí stáli včera v poledne při muži (67), do kterého narazil na zastávce projíždějící rychlík. Souprava tělo odrazila mimo kolejiště. Těžce zraněný muž se pak měl dopotácet na lavičku za nádražím, kde ho objevila cyklistka a přivolala pomoc.

K neštěstí došlo na trase České Budějovice – Praha. „Muž byl při vědomí, ale dezorientovaný a utrpěl závažná poranění hlavy, hrudníku a horní končetiny,“ řekl záchranář Vojtěch Míra.

Zdravotníci pacientovi podali léky proti bolesti náhradním vstupem do krevního oběhu přes kost. Ve vakuové matraci ho pak letecky transportovali do českobudějovické nemocnice. Podle některých zdravotníků se málokdy vidí, aby takovou nehodu člověk přežil.

„Byl to chlapík ze Sezimáku. Na hlavě měl ránu a hodně krvácel. Myslím, že v kolejišti stál záměrně. Už se měl několikrát pokusit o sebevraždu,“ svěřil Blesku svědek.

ZZS Jihočeského kraje

