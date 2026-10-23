Kopáče vltavínů na Českobudějovicku zavalila země: Skončil v nemocnici

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: ZZS Zlínského kraje)
Autor: ČTK - 
23. října 2026
12:19

Záchranáři ve čtvrtek odpoledne ošetřovali muže, jehož na Českobudějovicku při kopání vltavínů zavalila země. Vrtulník jej přepravil do českobudějovické nemocnice. Čtyřiadvacetiletého muže policisté v minulosti už několikrát přistihli při nelegální těžbě vltavínů.

Záchranáři uvedli, že muže zavalila asi tuna jílovité země. Vyprostili jej jiní lidé, kteří zřejmě v místě také kopali vltavíny. „Vltavínáři velice riskují, když si v dírách, kde kopou zelené poklady, dělají navíc boční úkryty. Do nich se schovávají i před policisty, kteří místa pravidelně kontrolují. Mladému muži se úkryt v jámě stal málem osudným, protože ho v něm zavalila zem,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Dodala, že policisté na jihu Čech za poslední tři dny řešili na dvě desítky případů nelegálního kopání vltavínů. V Jihočeském kraji je řada míst, kde se vltavíny ve větší míře vyskytují. Jde například o okolí Besednice na Českokrumlovsku nebo Netolic na Prachaticku. Vltavíny se často nacházejí až několik metrů pod zemí a lidé, kteří kameny hledají, ničí i cizí pozemky. Pokud kopou v lese, mohou ohrozit stabilitu stromů.

Vltavín je hornina, která vzniká dopadem mimozemského tělesa na Zemi. Patří do skupiny tektitů a název má podle toho, že se nachází především v blízkosti řeky Vltavy v Jihočeském kraji.

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Policisté vypátrali dalšího kopáče vltavínu.
Zdroj: Policie ČR

Témata:
ČeskoJihočeský krajokres Prachaticetěžbaokres Český Krumlovnemocniceokres České BudějoviceNemocnice České BudějoviceLenka KolouškovávrtulníkČeské Budějovice
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Uživatel_6254120 ( 23. října 2026 19:58 )

Taky bych se na něj vyflákl RECIDIVISTA

Dědek pod kořenem ( 23. října 2026 15:10 )

Ano, tyhle kopače nakopat do zadku. Nic víc.

🖤JIN 🤍JANG ( 23. října 2026 12:32 )

Měli se na něj vykašlat, když opakovaně krade❕️👎

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