Požár v Českých Budějovicích: Evakuace domů!
Na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích hoří propojka plynu v zemi. Na místě se zranil jeden člověk. Policisté a hasiči uzavřeli okolí a evakuovali dva domy. Informovali o tom policisté a hasiči na síti X.
Na místě byly ohlášeny plameny vysoké pět metrů. Hasiči ochlazují okolí. „Policisté s hasiči uzavřeli v Č. Budějovicích okolí Biskupské ulice a Zátkovo nábřeží. Důvodem je únik plynu a jeho zahoření při stavbě. Evakuovány byly dva domy. Místu se vyhněte,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Na místě plynárenská pohotovost, hasiči budou uzavírat přívod plynu.
Zhruba pětačtyřicetiletý muž utrpěl popáleniny rukou, hlavy a obličeje. „Po celou dobu byl při vědomí. Po ošetření popálenin hydrogelovým sterilním krytím byl převezen ve stabilizovaném stavu do českobudějovické nemocnice,“ informoval novináře mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
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