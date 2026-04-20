Děsivý pád z dvaceti metrů: Paraglidistka skončila v nemocnici

Paraglidistka spadla při přistání na letišti ve Strakonicích.  (Autor: PČR)
Autor: Štepánka Grofová - 
20. dubna 2026
12:15

Dramatický pád na letišti ve Strakonicích přežila mladá žena jen se štěstím. Při přistávání s motorovým paraglidem selhala sedačka a následoval tvrdý náraz do zaparkovaných vozíků. Zraněnou převezli do nemocnice.

Na letišti ve Strakonicích zasahovali policisté i záchranáři u nehody motorového paraglidu. K události došlo v sobotu 18. dubna večer. Na linku 158 přišlo oznámení o pádu a na místo okamžitě vyjeli strakoničtí policisté.

Podle prvotních zjištění se mladá žena pokoušela o přistání. „Mladá žena měla při přistávání přibližně ve výšce 20 metrů technické problémy se sedačkou, následně přistála příliš rychle a narazila do zaparkovaných vozíků,“ uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Záchranáři na místě poskytli první pomoc. Žena byla při vědomí, ale dezorientovaná a stěžovala si na bolesti. Utrpěla poranění hlavy a ruky, následně ji zdravotníci převezli do nemocnice v Českých Budějovicích. Pád poškodil i zaparkované vozíky. Celková škoda podle policie přesáhla 200 tisíc korun. Okolnosti nehody nadále prověřuje.

Témata:
zraněnípádpřistáníparaglidistkaletištěnemocnicevozíkNemocnice České BudějoviceStrakonice
Další články autora
Články odjinud

Bouček na suchu? Nic z toho, co se ženou vlastníme, už není naše
Bouček na suchu? Nic z toho, co se ženou vlastníme, už není naše
Aha!
Anna (40): Zdědila jsem bratra svého muže, naše netradiční soužití okolí nechápe
Anna (40): Zdědila jsem bratra svého muže, naše netradiční soužití okolí nechápe
Dáma.cz
Bára Poláková je trojnásobnou maminkou! Po dvou holčičkách má syna, který dostal tradiční jméno
Bára Poláková je trojnásobnou maminkou! Po dvou holčičkách má syna, který dostal tradiční jméno
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Křetínského reforma se rozjíždí. Royal Mail končí se sobotním doručováním obyčejných dopisů
Křetínského reforma se rozjíždí. Royal Mail končí se sobotním doručováním obyčejných dopisů
e15
Haaland perlil na hřišti i v rozhovoru. Televize se omlouvala za jeho peprné přirovnání
Haaland perlil na hřišti i v rozhovoru. Televize se omlouvala za jeho peprné přirovnání
iSport
Orbán jako Lukašenko Evropské unie? Žádna jistota do budoucna není
Orbán jako Lukašenko Evropské unie? Žádna jistota do budoucna není
Reflex
Bardenas Reales: Španělský Grand Canyon, který se objevil ve známé bondovce i Hře o trůny
Bardenas Reales: Španělský Grand Canyon, který se objevil ve známé bondovce i Hře o trůny
Lidé a země