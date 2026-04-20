Děsivý pád z dvaceti metrů: Paraglidistka skončila v nemocnici
Dramatický pád na letišti ve Strakonicích přežila mladá žena jen se štěstím. Při přistávání s motorovým paraglidem selhala sedačka a následoval tvrdý náraz do zaparkovaných vozíků. Zraněnou převezli do nemocnice.
Na letišti ve Strakonicích zasahovali policisté i záchranáři u nehody motorového paraglidu. K události došlo v sobotu 18. dubna večer. Na linku 158 přišlo oznámení o pádu a na místo okamžitě vyjeli strakoničtí policisté.
Podle prvotních zjištění se mladá žena pokoušela o přistání. „Mladá žena měla při přistávání přibližně ve výšce 20 metrů technické problémy se sedačkou, následně přistála příliš rychle a narazila do zaparkovaných vozíků,“ uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Záchranáři na místě poskytli první pomoc. Žena byla při vědomí, ale dezorientovaná a stěžovala si na bolesti. Utrpěla poranění hlavy a ruky, následně ji zdravotníci převezli do nemocnice v Českých Budějovicích. Pád poškodil i zaparkované vozíky. Celková škoda podle policie přesáhla 200 tisíc korun. Okolnosti nehody nadále prověřuje.
