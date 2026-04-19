Narušený mladík autem schválně zabil veterána (†75): Zavraždit chtěl i rodiče! Matka ho prý bude vždy milovat
Justyn Pennell byl už od mala jiný. V dětství projevoval náznaky záliby v násilí a často o tom okolí vyprávěl, až nakonec v dospělosti své temné myšlenky realizoval a schválně na ulici srazil autem seniora. Matka agresora popsala jeho dětství. Pro ni to navždy bude milovaný chlapeček, přestože se ho bojí.
Justyn Pennell (26) se narodil tehdy devatenáctileté Dawn Haasové na Floridě. Matka ho od prvního okamžiku milovala a pečovala o něj s láskou. Justyn ale už odmala nebyl stejný jako ostatní děti. Často byl nepříčetný a měl záchvaty vzteku. Jednou v noci se matka probudila a přistihla ho, jak stojí v ložnici a upřeně na ni kouká. „Bylo to strašidelné, jako z hororu,“ popsala Dawn.
Podle deníku The Sun chlapec celé noci chodil po domě plný vzteku, a když už byl trochu starší, svěřil se rodičům, že slyší zvláštní hlasy. Na základní škole byl velmi problémový a pokousal spolužáka, následně utekl z domova. Když se vrátil a matka s ním chtěla situaci řešit, svěřil se jí. „Můj plán byl zabít vás,“ řekl. Popsal, že chtěl rodičům podříznout krky, aby ho nehledali. Pár se od té doby na noc v ložnici zamykal.
V průběhu let bylo nespočet dalších náznaků. Často vyprávěl, že slyší hlasy, které mu šeptají, aby ubližoval ostatním. Smál se, když slyšel o tragédiích z okolí a páchal násilí na zvířatech. Matka se každý den bála, že někomu něco provede, ale nechtěla si jeho deviaci přiznat.
Osudného dne, 9. ledna 2020, Justyn své fantazie opravdu zrealizoval. Schválně srazil vojenského veterána (†75) procházejícího se o berli u kraje silnice. Po smrtelném střetu se údajně smál a policii přiznal, že seniora zavraždil záměrně. Mělo ho to bavit.
Podle serveru Court TV mu byla později diagnostikovaná deprese, Aspergerův syndrom a posttraumatická stresová porucha. „Říkají mu monstrum, ale není to zrůda. Navždycky to bude můj chlapeček a já ho nikdy nepřestanu milovat,“ vysvětlila matka.
U soudu přiznal, že mu velmi imponují nože. „(…) Přemýšlel jsem o tom, že bych někoho rozřezal a pitval ho,“ popsal bez ostychů. Soud mu udělil doživotní trest odnětí svobody, informoval server Independent. Zlomená maminka v něm stále vidí svého chlapečka. „Potřebuji slyšet jeho hlas. Každý den potřebuji vědět, že je v pořádku,“ popsala. „Všichni mě obviňují, že jsem vychovala vraha,“ dodala. Dawn přes všechnu krutost, kterou Justyn napáchal, věří v jeho dobrotu. Letos v březnu se mladík k činu plně a bez odporu přiznal.
