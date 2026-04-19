Narušený mladík autem schválně zabil veterána (†75): Zavraždit chtěl i rodiče! Matka ho prý bude vždy milovat

Obviněný Justyn Pennell u soudu
Obviněný Justyn Pennell v dětství
Autor: Nicole Kučerová 
19. dubna 2026
15:27

Justyn Pennell byl už od mala jiný. V dětství projevoval náznaky záliby v násilí a často o tom okolí vyprávěl, až nakonec v dospělosti své temné myšlenky realizoval a schválně na ulici srazil autem seniora. Matka agresora popsala jeho dětství. Pro ni to navždy bude milovaný chlapeček, přestože se ho bojí.

Justyn Pennell (26) se narodil tehdy devatenáctileté Dawn Haasové na Floridě. Matka ho od prvního okamžiku milovala a pečovala o něj s láskou. Justyn ale už odmala nebyl stejný jako ostatní děti. Často byl nepříčetný a měl záchvaty vzteku. Jednou v noci se matka probudila a přistihla ho, jak stojí v ložnici a upřeně na ni kouká. „Bylo to strašidelné, jako z hororu,“ popsala Dawn.

Podle deníku The Sun chlapec celé noci chodil po domě plný vzteku, a když už byl trochu starší, svěřil se rodičům, že slyší zvláštní hlasy. Na základní škole byl velmi problémový a pokousal spolužáka, následně utekl z domova. Když se vrátil a matka s ním chtěla situaci řešit, svěřil se jí. „Můj plán byl zabít vás,“ řekl. Popsal, že chtěl rodičům podříznout krky, aby ho nehledali. Pár se od té doby na noc v ložnici zamykal.

V průběhu let bylo nespočet dalších náznaků. Často vyprávěl, že slyší hlasy, které mu šeptají, aby ubližoval ostatním. Smál se, když slyšel o tragédiích z okolí a páchal násilí na zvířatech. Matka se každý den bála, že někomu něco provede, ale nechtěla si jeho deviaci přiznat.

Osudného dne, 9. ledna 2020, Justyn své fantazie opravdu zrealizoval. Schválně srazil vojenského veterána (†75) procházejícího se o berli u kraje silnice. Po smrtelném střetu se údajně smál a policii přiznal, že seniora zavraždil záměrně. Mělo ho to bavit.

Podle serveru Court TV mu byla později diagnostikovaná deprese, Aspergerův syndrom a posttraumatická stresová porucha. „Říkají mu monstrum, ale není to zrůda. Navždycky to bude můj chlapeček a já ho nikdy nepřestanu milovat,“ vysvětlila matka.

U soudu přiznal, že mu velmi imponují nože. „(…) Přemýšlel jsem o tom, že bych někoho rozřezal a pitval ho,“ popsal bez ostychů. Soud mu udělil doživotní trest odnětí svobody, informoval server Independent. Zlomená maminka v něm stále vidí svého chlapečka. „Potřebuji slyšet jeho hlas. Každý den potřebuji vědět, že je v pořádku,“ popsala. „Všichni mě obviňují, že jsem vychovala vraha,“ dodala. Dawn přes všechnu krutost, kterou Justyn napáchal, věří v jeho dobrotu. Letos v březnu se mladík k činu plně a bez odporu přiznal.  

Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Tíseň Adamczykových graduje: Marek už krutou realitu neskrývá
Tíseň Adamczykových graduje: Marek už krutou realitu neskrývá
Aha!
Týdenní horoskop od 20. do 26. dubna pro všechna znamení
Týdenní horoskop od 20. do 26. dubna pro všechna znamení
Dáma.cz
Hysterický záchvat: Zvládněte ho bez stresu! Tohle na vzteklouny platí
Hysterický záchvat: Zvládněte ho bez stresu! Tohle na vzteklouny platí
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Takhle vypadal sovětský Starship. Připomíná sérii Red Alert a není divu, že pokaždé explodoval jako malá atomovka
Takhle vypadal sovětský Starship. Připomíná sérii Red Alert a není divu, že pokaždé explodoval jako malá atomovka
e15
ONLINE: Hradec Králové - Slavia 1:1. Van Buren našel míč ve skrumáži, z respektu neslavil
ONLINE: Hradec Králové - Slavia 1:1. Van Buren našel míč ve skrumáži, z respektu neslavil
iSport
Babiš mezi Hradem a Motoristy. Spor o NATO nutí premiéra vybrat si stranu
Babiš mezi Hradem a Motoristy. Spor o NATO nutí premiéra vybrat si stranu
Reflex
Cestovatelské tipy: Turistické cíle kolem Krakova
Cestovatelské tipy: Turistické cíle kolem Krakova
Lidé a země