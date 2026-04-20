Jed na krysy v dětské výživě HiPP: Pachatel chtěl 50 milionů! Mail od vyděrače přečetli pozdě...
Otrávené sklenice dětské výživy HiPP se objevily v několika zemích včetně Česka. V Brně policie zajistila dvě sklenice s obsahem jedu na krysy – na jejich existenci předem upozornil neznámý pachatel. Případ podle policie souvisí s vydíráním a výrobce vyloučil chybu při výrobě. Úřady zároveň upřesnily, jak podezřelé výrobky poznat a co mají rodiče dělat, pokud je mají doma.
Podle rakouského deníku Die Presse měl vyděrač už 27. března poslat firmě výhružný e-mail, ve kterém požadoval 2 miliony eur, v přepočtu zhruba 48,5 milionu korun. V opačném případě hrozil, že otráví vybrané sklenice v Brně, Dunajské Stredě a rakouském Eisenstadtu. Společnost si zprávu podle deníku přečetla až 16. dubna, tedy ve chvíli, kdy už bylo pozdě.
Podezřelé sklenice se objevily také v Rakousku a na Slovensku, tamní úřady řeší stejný problém. V tuzemsku policisté potvrdili nález dvou kontaminovaných kusů v Brně. Laboratorní testy u nich prokázaly přítomnost jedu na krysy. Jejich výskyt přitom odpovídal informacím, jež pachatel rozeslal ještě před samotným nálezem.
Společnost HiPP odmítla, že by problém vznikl při výrobě. Podle firmy se jed do sklenic dostal až dodatečně po distribuci. Firma spolupracuje s policií ve všech dotčených zemích.
Obchodní řetězce reagovaly preventivně a stahují výrobky z prodeje, některé umožňují jejich vrácení. První potvrzené případy se řešily v Rakousku, odkud přišlo i varování před možnou kontaminací. Rakouská policie uvedla, že pachatel dopředu popsal vzhled i označení sklenic, včetně bílé nálepky s červeným kruhem na dně. Čeští policisté pak v Brně zajistili kusy odpovídající tomuto popisu.
Jak poznat rizikovou sklenici
Kontaminace nemusí být na první pohled patrná, proto je důležitá maximální opatrnost. Hygienická služba ČR upozorňuje na několik varovných znaků. Podezřelá sklenice má poškozené nebo už otevřené víčko a chybějící bezpečnostní uzávěr – při prvním otevření nezazní typické „cvaknutí“. Varováním může být i neobvyklý zápach, viditelné poškození obalu nebo nestandardní označení, například zmíněná samolepka na dně sklenice.
Co dělat doma
Podezřelý výrobek nemají lidé otevírat ani podávat dítěti. Sklenici je vhodné oddělit od ostatních potravin a následně si důkladně umýt ruce.
Pokud by dítě výživu už zkonzumovalo, kontaktujte lékaře. Jed na krysy může narušit srážlivost krve a způsobit krvácení z nosu nebo dásní, modřiny či krev ve stolici. Příznaky se přitom mohou objevit i s odstupem několika dní.
Vyšetřování pokračuje
Po pachateli pátrají kriminalisté z několika zemí. Zapojilo se ministerstvo zdravotnictví, hygienická služba i potravinářská inspekce. „Rádi bychom však uklidnili veřejnost, protože míru ohrožení nepovažujeme za vysokou,“ uvedla policie na sociálních sítích.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.