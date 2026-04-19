Střelba v Louisianě: Útočník zavraždil 8 dětí! Zemřel při honičce s policií

Aktualizováno -
19. dubna 2026
22:35
Autor: ČTK - 
19. dubna 2026
18:46

Osm dětí ve věku od jednoho roku do přibližně 14 let zabil v neděli ráno útočník ve Shreveportu v americkém státě Louisiana při masové střelbě, kterou policie označila za důsledek domácí hádky. S odvoláním na vyjádření policie o tom informovaly tiskové agentury a místní média. 

Podezřelý, jehož totožnost policie s ohledem na rodiny obětí zatím nezveřejnila a který byl příbuzným některých z dětí, zahynul při automobilové honičce. Podle agentury AP jde o nejtragičtější hromadnou střelbu ve Spojených státech za více než dva roky.

„Je to rozsáhlý zločin, jaký většina z nás nikdy neviděla,“ řekl místní policejní mluvčí Chris Bordelon. Střelbou bylo zasaženo celkem deset osob, upřesnil, aniž uvedl stav dvou zraněných. Ke střelbě došlo před šestou hodinou ranní místního času (před 13:00 SELČ) na třech různých místech - ve dvou domech a další lokalitě. Podezřelý z posledního místa činu ujel ukradeným vozem, policie ho pronásledovala a na automobil střílela, dodal Bordelon. Jméno podezřelého policie neuvedla, potvrdila nicméně, že šlo o dospělého muže.

Na tiskové konferenci uspořádané před jedním z domů, kde se odehrála střelba, působili místní představitelé omráčeným dojmem a veřejnost žádali o trpělivost a modlitby. „Prostě nevím, co na to říct, jsem z toho úplně v šoku,“ řekl podle AP místní policejní šéf Wayne Smith. „Nedokážu si ani představit, jak k něčemu takovému mohlo vůbec dojít,“ uvedl.

„Je to tragická situace, možná nejtragičtější, jakou jsme tu kdy zažili,“ řekl starosta Shreveportu Tom Arceneaux. „Je to strašné ráno,“ dodal starosta třetího největšího města Louisiany s přibližně 180.000 obyvateli.

Hluboký zármutek nad tragickou událostí vyjádřili také guvernér Louisiany Jeff Landry i předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson, který se ve Shreveportu narodil. Oba též pochválili bezpečnostní složky za jejich zásah. „V této nesmírně těžké době jsou naše myšlenky a modlitby s oběťmi, jejich rodinami a blízkými i s celou naší obcí ve Shreveportu,“ uvedl Johnson mimo jiné na síti X.

Podle databáze, kterou spravují agentura AP a server USA Today ve spolupráci se Severovýchodní univerzitou v Bostonu, jde o nejkrvavější masovou střelbu ve Spojených státech od ledna 2024, kdy na předměstí Chicaga přišlo o život osm lidí. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) definuje masové vraždy jako incidenty, při kterých v rozmezí 24 hodin zemřou nejméně čtyři lidé, nepočítaje případnou smrt útočníka.

