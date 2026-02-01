Vražda je to nejhorší, co může člověk spáchat. Ještě horší však je, že oběťmi se mohou stát i děti a pachateli jejich vlastní rodiče. Mnohdy z naprosto nepochopitelných důvodů jsou schopni ubodat, udusit nebo i utopit své potomky. Podobných příběhů je bohužel mnoho.
Když se z rodičů stanou bestie: Romana podřezala dětem krky
1.Když ne já, tak nikdo
Hlavní roli této ohavné vraždy sehrála matka Antonie Stašková. Ta se nedokázala smířit s tím, že po rozhodnutí soudu musí syna odevzdat do výhradní péče jeho otci. Tatínek Roman odvážel Honzíka za matkou 25. května 2007. Zřejmě netušil, že je to naposledy, co syna vidí živého.
Stašková syna Honzíka i přes obavy otce unesla a rozhodla se, že ho nevrátí. Už tehdy se jí v hlavě pravděpodobně rodil plán otřesné vraždy. Její nový přítel byl na Staškové závislý a udělal prakticky cokoliv, co mu řekla. Policejní pátrání začalo v srpnu, dvojici s malým chlapcem se ale dařilo několik měsíců unikat. Až do 28. prosince. Tehdy jejich auto objevila hlídka s mrtvým tělíčkem na zadním sedadle. Antonie Stašková dostala za vraždu trest 24 let vězení, její přítel 12 let.
2.Zavraždila své čtyři děti
Romana Zienertová, jedna ze čtyř doživotně odsouzených žen v České republice. Žena měla se svým tehdejším přítelem dvouměsíční dceru Romanku, z předchozích vztahů pak další tři děti - dvouletého Lukáše, čtyřletou Elišku a nejstaršího z nich, osmiletého Davídka. 2. září 2011 poslala Davídka na nákup.
Mezitím nožem zaútočila na tři mladší děti, těm podle pozdějších informací podřezala krk a žíly. Když se pak David vrátil z nákupu, chtěla zabít i jeho. On před ní zřejmě utekl na půdu, kam ho pronásledovala. Následně svého nejstaršího syna udusila polštářem. Matka se pak pokusila o sebevraždu, ale to jí nevyšlo.
Žena tvrdila, že si na nic nepamatuje. To však vyvrátili znalci a dostala proto doživotní trest.
3.Vražda přes Skype
Jeden z mediálně nejznámějších případů se odehrál v roce 2012 v Jablonci nad Nisou. Milan Torák chorobně žárlil na svou manželku, která pracovala jako zdravotní sestra v Saudské Arábii. Zřejmě toužil po tom, že se jí pomstí. Vše se odehrálo při jednom z videohovorů přes program Skype. Před počítačem seděl Milan a jeho dvanáctiletá dcera Johanka.
Hovor se ale změnil v horor. Torák vzal nůž a před zraky její matky Johanku zavraždil nožem. „'Mami, odvolej to. Tati, tati, tati. Co to děláš, tati,' a pak bylo už jen ticho," popsala u soudu maminka. Johance už nebylo pomoci.Torák se u soudu snažil tvrdit, jak svou dceru miloval. Svými slovy zřejmě soud neobalamutil a za mimořádně krutou a brutální vraždu dostal 26 let vězení.
4.Ran bylo tolik, že je nešlo ani spočítat
Vztah Tomáše Mikeštíka se začal před otřesnou vraždou rozpadat. Během čekání druhého dítěte družce tehdy říkal, že ho nebude mít rád a snažil se přerušit těhotenství. Zároveň to byl velký žárlivec. Jeho řádění začalo 28. září roku 2018 ve Starém Městě na Uherkohradišťsku. Svou malou dcerku (†3) tehdy donutil, aby si lehla na záda na zem. Pak jí zasadil osmnáct ran nožem, dvě z toho zasáhly srdce. Pak se obrátil na synka.
Toho nejdřív napadl keramickým nožem, který se ale zlomil. Vzal proto do ruky sekáček. Syn naštěstí utrpěl jen povrchová zranění, které ho přímo neohrožovaly na životě. Následně se Mikeštík pokusil o sebevraždu spolykáním hypnotik.„Zaklepali jsme na dveře a otevřel malý, měl pyžamo od krve,“ popsal ve své výpovědi otec odsouzeného. V obýváku pak objevili klečícího muže s nožem, v dětském pokoji mrtvou dceru. Státní zástupkyně pro brutálního vraha požadovala doživotí. Nakonec Tomáši Mikeštíkovi uložil soud 26 let vězení za vraždu a pokus o vraždu.
5.Synka utopila ve vaně
Matka se nedokázala smířit s tím, že by syna mohl do péče získat její bývalý manžel. Uchýlila se proto k tomu nejhoršímu. Žena své dítě zavraždila 8. srpna 2019 v den soudního jednání ohledně toho, kdo dítě získá do výhradní péče.
Chlapci napustila vanu a poslala ho vykoupat. V té ho pak popadla za krk a ponořila mu hlavu pod vodu. Držela jí, dokud se nepřestal hýbat. Dítě objevila policejní hlídka, matka totiž zavolala, že se její syn utopil. Ještě předtím ale stihla napsat tři dopisy na rozloučenou a pokusila se o sebevraždu. Matka se údajně navíc nedokázala smířit s tím, že syn měl rád novou rodinu bývalého muže. Celý čin měla dopředu naplánovaný. Předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička a ženu poslal na 25 let do vězení.
6.Galerie
Jak někdo, kdo zabije dítě a navíc vlastní, může nedostat doživotí, proboha??? 😨