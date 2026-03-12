Střelba v synagoze: Do budovy narazil i náklaďák!

Policie zasahuje kvůli hlášenému střelci v synagoze ve West Bloomfieldu.
Média zveřejnila záběry budovy, ze které vycházel hustý kouř.
Ze synagogy po údajné střelbě stoupal kouř.
12. března 2026
12. března 2026
Muž vyzbrojený puškou ve čtvrtek ve West Bloomfieldu v americkém státě Michigan najel vozem do budovy synagogy, příslušníci bezpečnostních sborů ho následně zastřelili. Napsala to agentura AP. Ta předtím informovala o přestřelce s policií a o tom, že žádné oběti nejsou hlášeny.

O zřejmém nárazu vozidla do budovy už dříve na síti X informoval šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel. Stanice WDIV-TV uvedla, že šlo o nákladní auto.

Americká média rovněž zveřejnila záběry hustého kouře nad budovou. Zmíněný kouř zřejmě souvisel s požárem vozu, ve kterém muž do budovy vjel. V autě, které zastavilo na chodbě synagogy, se podle šerifa něco vznítilo, není ale přesně jasné, co to bylo. Na místo dorazili pyrotechnici.

Agentura AP informovala o desítkách policejních vozů v okolí židovského areálu. Tyto vozy jsou vidět na zveřejněných televizních záběrech. Oběti nejsou hlášeny.

Bouchard řekl, že jakmile vůz vjel do synagogy, začala bezpečnostní služba střílet. "Ostraha udělala svou práci a pak zasahující jednotky odvedly tu svou," řekl.

Jeden z členů ostrahy podle šerifa skončil v nemocnici na ošetření, protože ho srazilo útočníkovo auto. Žádní další zranění hlášeni nejsou.

Patel k zásahu původně uvedl, že se ho účastnili příslušníci FBI s dalšími bezpečnostními složkami. Agentura AP informovala o desítkách policejních vozů v okolí židovského areálu. Tyto vozy jsou vidět na zveřejněných televizních záběrech.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že prezident Donald trump byl o střelbě informován.

Temple Israel ve West Bloomfieldu se podle AP označuje za reformní synagogu s asi 12.000 členy. Součástí komplexu je vzdělávací středisko pro děti, zařízení rovněž nabízí programy pro rodiny a mládež.

