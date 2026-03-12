Střelba v synagoze: Do budovy narazil i náklaďák!
Muž vyzbrojený puškou ve čtvrtek ve West Bloomfieldu v americkém státě Michigan najel vozem do budovy synagogy, příslušníci bezpečnostních sborů ho následně zastřelili. Napsala to agentura AP. Ta předtím informovala o přestřelce s policií a o tom, že žádné oběti nejsou hlášeny.
O zřejmém nárazu vozidla do budovy už dříve na síti X informoval šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel. Stanice WDIV-TV uvedla, že šlo o nákladní auto.
Americká média rovněž zveřejnila záběry hustého kouře nad budovou. Zmíněný kouř zřejmě souvisel s požárem vozu, ve kterém muž do budovy vjel. V autě, které zastavilo na chodbě synagogy, se podle šerifa něco vznítilo, není ale přesně jasné, co to bylo. Na místo dorazili pyrotechnici.
Agentura AP informovala o desítkách policejních vozů v okolí židovského areálu. Tyto vozy jsou vidět na zveřejněných televizních záběrech. Oběti nejsou hlášeny.
Bouchard řekl, že jakmile vůz vjel do synagogy, začala bezpečnostní služba střílet. "Ostraha udělala svou práci a pak zasahující jednotky odvedly tu svou," řekl.
Jeden z členů ostrahy podle šerifa skončil v nemocnici na ošetření, protože ho srazilo útočníkovo auto. Žádní další zranění hlášeni nejsou.
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že prezident Donald trump byl o střelbě informován.
Temple Israel ve West Bloomfieldu se podle AP označuje za reformní synagogu s asi 12.000 členy. Součástí komplexu je vzdělávací středisko pro děti, zařízení rovněž nabízí programy pro rodiny a mládež.
