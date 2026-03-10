Hrůza v bytě na Slovensku: Vraždě těhotné Nikolety přihlížel malý syn!
Rodinná tragédie otřásla obcí Velké Úľany na jihu Slovenska. Po útoku nožem zemřela Nikoleta, údajně těhotná maminka dvojčat. Policie zadržela jejího manžela Patrika. V domě byl v době incidentu také jeho malý syn z předchozího vztahu. Podle místních měl právě chlapec přivolat záchranáře.
K násilnému činu došlo v neděli 8. března večer. Na tísňovou linku přišlo oznámení o vážně zraněné ženě v rodinném domě. Na místo okamžitě vyrazili policisté i záchranáři. Žena utrpěla poranění ostrým předmětem. Zranění byla natolik vážná, že se ji zachránit nepodařilo.
„Na místě zasahovaly dvě ambulance záchranné zdravotní služby. Žena, bohužel, zraněním podlehla a 38-letý pacient s povrchovými poraněními zápěstí byl ošetřen na místě,“ potvrdila mluvčí Operačního střediska záchranné zdravotní služby Petra Klimešová.
Podle informací deníku Plus JEDEN DEŇ zemřela Nikoleta (†35), maminka malých dvojčat. S manželem Patrikem (38) žila v domě ve Velkých Úľanech nedaleko kostela, kam se pár přistěhoval teprve před několika měsíci. Bydleli v patře rodinného domu v podnájmu.
Podezřelý v rukou policie
Kriminalisté krátce po zásahu zadrželi podezřelou osobu. Podezření padlo na manžela oběti Patrika, jehož záchranáři na místě ošetřili s povrchovými poraněními zápěstí. Policie zatím nikoho oficiálně neobvinila, případ ale vyšetřuje jako obzvlášť závažný zločin vraždy. Další informace zveřejní až ve chvíli, kdy to dovolí vyšetřování.
Nevlastní syn zavolal pomoc
Nové informace přinesly další mrazivý detail. Podle starosty obce Františka Gőgha byl svědkem události také desetiletý chlapec – syn zadrženého muže z předchozího vztahu. Hoch se podle dostupných informací snažil ženě pomoci a přivolat záchranáře. Krátce po zásahu policie si ho z domu odvedla jeho matka.
Čekala další dítě?
Místní lidé mluví o obrovském šoku. Podle sousedů měla být žena navíc těhotná! Tyto informace však zatím oficiálně nepotvrdily úřady. Vyšetřování okolností vraždy pokračuje.