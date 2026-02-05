Policie pátrá po dívce vražedkyni: Kluka ubodala na ulici
Teprve sedmnáctiletá dívka je podezřelá z vraždy svého vrstevníka. Mladík zemřel po bodném zranění v oblasti krku a vyšetřování odhalilo, že nešlo o sebeobranu, jak dívka původně tvrdila. Momentálně je na útěku. Policie po ní vyhlásila pátrání a zveřejnila její fotografie.
Kolemjdoucí v německém městě Castrop-Rauxel našli 14. ledna na zemi těžce zraněného mladíka (†17), který silně krvácel. I přes včasné poskytnutí první pomoci, už mohl lékař jen konstatovat smrt.
Pobodala vrstevníka
Později pitva prokázala, že chlapec zemřel na vykrvácení po bodném zranění do krku. Netrvalo dlouho a do hledáčku policie se dostala teprve sedmnáctiletá Angela R. Tu policisté zatkli v místě bydliště, ale následující den byla propuštěna. To byla ale chyba! Policie pracovala s verzí, že dívka mohla jednat v sebeobraně, to se ale nepotvrdilo. Další vyšetřování naopak ukazuje na to, že dívka vraždila úmyslně.
Skrývá se před zákonem
„Analýza jejího mobilního telefonu přinesla jasné důkazy, že dívka mladíka plánovaně, bez důvodu a zákeřně ubodala,“ sdělil policejní mluvčí deníku Bild. Už 23. ledna vydal soud v Dortmundu na žádost státního zastupitelství zatykač pro podezření z vraždy. Od té doby je Angela R. na útěku a policii se ji zatím nepodařilo zadržet.
