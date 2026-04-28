„Pokud dům stihneme do třiceti dnů zbourat, exekuce by padla. V takovém případě by nám zůstal pozemek a ušetřili bychom zhruba tři miliony. Protože exekuce by stála přes 600 tisíc a přes dva miliony odstranění stavby exekutorem. Snad to stihneme,“ tvrdil v polovině března majitel domu František Sklenář, který tehdy zůstal dokonce 10 hodin sedět na střeše.
O exekuci rozhodl loni soud, celá kauza se přitom táhne od roku 2012. Manželé na pozemku v zahrádkářské kolonii ohlásili dvě chatky, každou o velikosti 50 m2. Jenže nakonec postavili vilu na ploše o rozloze 164 m2. A začala 14letá válka s úřady.
Nemají prý kam jít
„Zapomněli jsme podat dodatečné stavební povolení, to byla chyba. Ale chtěli jsme vše vyřešit ve shodě,“ dušovala se Irena Sklenářová. Proto nešlo o černou stavbu, stavěli prý pouze v rozporu s povolením. S úřady dlouhodobě nekomunikovali.
Úřady, konkrétně Krajský úřad Brno, Okresní soud Znojmo, Krajský soud v Brně i Nejvyšší správní soud v Brně měly jiný názor. Potvrdily, že dům je černou stavbou a nařídily vilu zbourat.
Bagr zboural načerno postavený dům v Dobšicích na Znojemsku. (duben 2026) Znojemský týden
Manželé Sklenářovi se dvěma dcerami ve věku 13 a 19 let a pěti kočkami prý nemají kam odejít. „V jiných případech se našlo řešení, v našem prostě nařídí exekuci a demolici. To není spravedlivé,“ tvrdila paní Irena. K dnešní demolici se manželé nevyjádřili, nezvedají telefon.
Chyba na obou stranách
Starostovi Dobšic Miloši Ludvíkovi, v jejichž katastru stavba stojí, se zbourání domu nelíbí. „Byla by to lidská tragédie. Na druhou stranu si myslím, že chybu udělaly oběma strany, když to nechaly dojít tak daleko. Pan Sklenář překročil rozměr stavby, nekonal na výzvy, aby to upravil. Úřady mohly být také vstřícnější, 14 let je opravdu dlouhá doba na vyřešení,“ řeklstarosta.
Obec Dobšice nyní připravuje změnu územního plánu, pozemky v zahrádkářském areálu, kde stála černá stavba, by se měly změnit ve stavební. Ani případná změna územního plánu by na věci nic nezměnila.
„Právní předpisy neumožňují zpětně legalizovat stavby, které byly postaveny bez potřebných povolení,“ vysvětlila mluvčí Městského úřadu ve Znojmě Petra Šuláková.