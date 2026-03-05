Podivné detaily o vrahovi z Chřibské! O arzenálu zbraní jsme policii říkali už dávno, tvrdí svědci

5. března 2026
V druhé polovině ledna otřásl malou obcí Chřibská na Děčínsku šílený případ. Na tamním městském úřadě se střílelo. Roman C. tam zavraždil jednoho ze zaměstnanců a šest dalších včetně starosty zranil. Při útoku vypálil obrovské množství nábojů a sám zemřel. Policie údajně o arzenálu nelegálně držených zbraní nevěděla, nicméně Romana C. vyšetřovali už půl roku před střelbou a svědci tvrdí, že kriminalisty na zbraně upozorňovali.

Před půl rokem policie vyšetřovala Romana C. kvůli podezřelému úmrtí u něj v bytě. Podle Seznam zpráv ale tehdy policie nepřistoupila k prohlídce bytu, nebyl k ní prý zákonný důvod. Pitva potvrdila, že příčinou smrti bylo předávkování léky. Věc byla nakonec odložena. 

Server ale informuje, že kriminalisté měli mluvit se svědky z obce, kteří je prý upozorňovali na to, že má mít Roman C. doma arzenál zbraní. „Pamatuji si přesně, co jsem kriminalistovi tehdy o Romanovi C. říkala… že mám podezření, že má doma nějaké zbraně, že mi o nich říkal před smrtí i ten předávkovaný kluk, na whatsappu kolovaly dokonce fotografie těch pistolí,“ sdělila webu obyvatelka obce.

Podobně v minulosti hovořil i starosta obce Jan Machač, sám zraněný při střelbě. Ten nahlásil, že má podezření u Romana C. na nelegální držení zbraní. „Starosta mu doslova řekl, že ten člověk je problémový. Bacha na něj, je časovaná bomba a že se může něco stát,“ potvrdila tajemnice chřibského úřadu.

Podle dalších výpovědí měl pachatel u piva vyhrožovat vystřílením městečka a z okna pálit airsoftovou zbraní. Policie uvedla, že se k ní takové informace nedostaly. Po tragédii na městském úřadě vyšetřovatelé našli u střelce 5 nelegálně držených pistolí a pušku. Na útok se navíc připravoval, na sobě měl totiž helmu a neprůstřelnou vestu. 

