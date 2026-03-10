„Těsně před dojezdem policistů sice muž, který měl na uvedený dům střílet, odjel osobním vozidlem, ovšem jeden ze svědků uvedl, o koho by se mohlo jednat a také poskytl jeho podrobný popis,“ uvedla policejní mluvčí Daniela Vlčková.
Policisté propátrávali okolí, po příbuzných zjišťovali, kde by střelec mohl být. Zhruba za dvě poté už byl muž v poutech. Policistům přiznal, že si šel k baráku vyřizovat osobní spory.
Obviněn z výtržnictví
Zbraň, kterou měl střílet, mu byla zabavena. „Nepodléhá ohlášení a k jejímu vlastnictví není zapotřebí zbrojní oprávnění,“ doplnila Vlčková. Podle informací Blesk.cz mělo jít o vzduchovku.
Celý incident se naštěstí obešel bez zranění. Ve zkráceném řízení si mstitel vyslechl od kriminalistů obvinění z výtržnictví. Hrozí mu až dva roky
vězení.
VIDEO: Muž ze Sokolovska vyhrožoval střelbou, došla si pro něj zásahovka.
