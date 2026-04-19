Soud s vrahem z gymnázia pokračuje: Samuel o vraždění snil
Na začátku týdne začal na Slovensku soudní proces s mladíkem Samuelem, který je obžalovaný z dvojnásobné vraždy na gymnáziu. Obětí jeho útoku se stala zástupkyně ředitele a spolužačka, druhou dívku zranil. U pátečního slyšení se četl dopis, který mladík v minulosti napsal. Z jeho slov o násilných choutkách mrazí.
Samuel letos nestanul před soudem poprvé. Má totiž na kontě už jedno odsouzení, konkrétně za výtržnictví. Tou dobou byl v deváté třídě a trest padl za vyhrožování a následné fyzické napadení tehdy jedenáctileté Martiny. Odnesl si podmínku a zákaz přibližování.
U pátečního soudu prokurátor četl dopis, který Samuel v té době Martině napsal. Jedním z nejvíc šokujících momentů byl popis jeho snů. „Ve všech se tě snažím zabít. Někdy se mi to podaří, někdy ne,“ stálo v dopise podle deníku Plus JEDEN DEŇ. V pozdějším odstavci však otočil a uvedl, že se mu od té doby zdál jiný sen. V tom pro změnu prosil o odpuštění. „Byla to moje snaha o nápravu,“ uvedl Samuel.
Rodina s ním nechce nic mít
Během prvního dne procesu zazněl i přepis telefonátu, který proběhl mezi Samuelem a jeho otcem. „Ty budeš jen horší a do této rodiny už nepatříš. Skončil jsi,“ řekl otec po telefonu. Samuela už odhlásil od trvalého pobytu. „Basa z nikoho lepšího člověka neudělala,“ zdůraznil otec své rozhodnutí v hovoru.
Samuel se během soudu postaral ještě o jeden šok. Požádal totiž o propuštění z vazby. Zdůvodnil to dlouhou dobou svého dosavadního pobytu a uvedl, že zrůdný čin byl zkrat, který se nebude opakovat. Dle svých slov není pro společnost nebezpečný. „Ten den jsem se nedokázal ovládnout,“ shrnul.
Uvedl, že jeho návrat do společnosti je určitě možný, protože na sobě usilovně pracuje. „Konvertoval jsem ke křesťanství po pokusu o sebevraždu. Víra mi hodně pomáhá,“ řekl.
K činu, za který dnes Samuel sedí před soudem, došlo loni v lednu. Podle dřívějších informací student loni v lednu zavraždil zástupkyni ředitelky, neboť se domníval, že by mohl být vyloučen ze školy. Spolužačku pak podle nich napadl proto, že si myslel, že ho dívka pomlouvala. Dívku se snažila chránit její kamarádka, která vyvázla se zraněními. Útočník po činu uprchl do lesa, kde ho zadrželi policisté.
