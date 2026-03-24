Olgu ubodal před očima jejich syna Tomáše: U soudu se k vraždě přiznal
V červnu loňského roku došlo ve slovenském městě Rožňava ke krvavému útoku. Obětí se stala matka dvou dětí, kterou měl ubodat její partner a otec obou chlapců. Muž nyní stanul před soudem, kde vinu nijak nezapíral. Podle zbytku rodiny jim zničil životy.
Případ brutální vraždy maminky Olgy (†40) otřásl celým Slovenskem. Obžalovaný Tibor ji ubodal na školním dvoře a to přímo před zraky jejich tehdy osmiletého synka Tomáše. Se ženou měli ještě jednoho syna, Tibora, kterému je čtrnáct let.
Všichni se zatajeným dechem čekali, jak se na lavici obžalovaných muž ke svým obviněním vyjádří. Vinu nijak nezastíral. „Ano, přiznávám se k vině,“ pronesl stroze u soudu podle deníku Plus JEDEN DEŇ. Soud jeho přiznání přijal a o vině se proto dále nerozhodovalo.
Nejsilnější chvíle přišli v moment, kdy se na lavici svědků posadil bratr zavražděné ženy, Barnabáš. „Život se nám otočil naruby. Vychovali jsme vlastní dospělé děti a najednou máme s manželkou na starost malé děti mojí sestry,“ popsal hlasem plným bolesti. „Tento člověk nám zničil životy,“ dodal. Prý však ani na moment nepřemýšlel nad tím, že by děti nechal jít do dětského domova a nevzal si je k sobě.
Rodině se život obrátil naruby
Promluvil i za oba chlapce, kteří jsou stále příliš traumatizovaní na to, aby o události dokázali veřejně vypovídat. Starší syn Tibor se prý úplně uzavřel. „Dva týdny nechtěl komunikovat. O otcovi nechce ani slyšet a plánuje si nechat změnit příjmení,“ řekl. A mladší Tomášek na tom prý byl ještě hůř. „Nemohl spát, každou noc se budil. Na hřbitov doteď nechce,“ řekl smutně Barnabáš.
Mladšímu z chlapců i změnili školu, nechtěli totiž, aby musel každý den chodit na místo, kde k brutální vraždě došlo. Podle znaleckého posudku má Tibor problém se zvládáním základních emocí a chybí u něj empatie. Znalec ho shrnul jako egocentrika s podprůměrnými rozumovými schopnostmi.
Soud nakonec Tibora, i vzhledem k jeho přiznání, uznal vinným z vraždy. Soudkyně ho poslal za mříže na sedmnáct let a devět měsíců. Musí také svým synům a bratrovi ženy zaplatit odškodné ve výši přesahující v přepočtu milion a půl korun. „Je mi moc líto, co se stalo mojí ženě. Nechtěl jsem jí tolik ublížit. Už nikdy nic takového neudělám,“ pronesl po verdiktu.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.