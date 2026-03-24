Olgu ubodal před očima jejich syna Tomáše: U soudu se k vraždě přiznal

Soud rozhodl v případě ubodané mámy Olgy z Rožňavy
Obžalovaným byl manžel Olgy Tibor, ten nijak vinu nepopíral a dostal sedmnáct let vězení
Místo u školního dvora, kde ke krvavé vraždě došlo
Olgu v Rožňavě zavraždil manžel před dětmi, osvojil si je strýc.
Autor: kjm 
24. března 2026
11:40

V červnu loňského roku došlo ve slovenském městě Rožňava ke krvavému útoku. Obětí se stala matka dvou dětí, kterou měl ubodat její partner a otec obou chlapců. Muž nyní stanul před soudem, kde vinu nijak nezapíral. Podle zbytku rodiny jim zničil životy.

Případ brutální vraždy maminky Olgy (†40) otřásl celým Slovenskem. Obžalovaný Tibor ji ubodal na školním dvoře a to přímo před zraky jejich tehdy osmiletého synka Tomáše. Se ženou měli ještě jednoho syna, Tibora, kterému je čtrnáct let.

Všichni se zatajeným dechem čekali, jak se na lavici obžalovaných muž ke svým obviněním vyjádří. Vinu nijak nezastíral. „Ano, přiznávám se k vině,“ pronesl stroze u soudu podle deníku Plus JEDEN DEŇ. Soud jeho přiznání přijal a o vině se proto dále nerozhodovalo.

Nejsilnější chvíle přišli v moment, kdy se na lavici svědků posadil bratr zavražděné ženy, Barnabáš. „Život se nám otočil naruby. Vychovali jsme vlastní dospělé děti a najednou máme s manželkou na starost malé děti mojí sestry,“ popsal hlasem plným bolesti. „Tento člověk nám zničil životy,“ dodal. Prý však ani na moment nepřemýšlel nad tím, že by děti nechal jít do dětského domova a nevzal si je k sobě.

Rodině se život obrátil naruby

Promluvil i za oba chlapce, kteří jsou stále příliš traumatizovaní na to, aby o události dokázali veřejně vypovídat. Starší syn Tibor se prý úplně uzavřel. „Dva týdny nechtěl komunikovat. O otcovi nechce ani slyšet a plánuje si nechat změnit příjmení,“ řekl. A mladší Tomášek na tom prý byl ještě hůř. „Nemohl spát, každou noc se budil. Na hřbitov doteď nechce,“ řekl smutně Barnabáš.

Mladšímu z chlapců i změnili školu, nechtěli totiž, aby musel každý den chodit na místo, kde k brutální vraždě došlo. Podle znaleckého posudku má Tibor problém se zvládáním základních emocí a chybí u něj empatie. Znalec ho shrnul jako egocentrika s podprůměrnými rozumovými schopnostmi.

Soud nakonec Tibora, i vzhledem k jeho přiznání, uznal vinným z vraždy. Soudkyně ho poslal za mříže na sedmnáct let a devět měsíců. Musí také svým synům a bratrovi ženy zaplatit odškodné ve výši přesahující v přepočtu milion a půl korun. „Je mi moc líto, co se stalo mojí ženě. Nechtěl jsem jí tolik ublížit. Už nikdy nic takového neudělám,“ pronesl po verdiktu.

Články odjinud

Vážný stav Petra Spáleného: Nemocniční postel doma v pokoji
Vážný stav Petra Spáleného: Nemocniční postel doma v pokoji
Aha!
Jitka (41): Pět let bez sexu vyřešil milenec. Teď mi ale řekl věc, kterou nemůžu ustát
Jitka (41): Pět let bez sexu vyřešil milenec. Teď mi ale řekl věc, kterou nemůžu ustát
Dáma.cz
Igráček slaví 50 let: Od zedníka k archeologovi. Legendární figurka nestárne
Igráček slaví 50 let: Od zedníka k archeologovi. Legendární figurka nestárne
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Moje zdraví
ZFP Investments mění majitele. Realitní fond kupuje slovenský investor
ZFP Investments mění majitele. Realitní fond kupuje slovenský investor
e15
47 osob a klubů zapletených do skandálu: hráč Karviné, sudí, primátor a někdejší mistr ligy
47 osob a klubů zapletených do skandálu: hráč Karviné, sudí, primátor a někdejší mistr ligy
iSport
Změní aktuální exploze cen energetických surovin pracovní i společenské návyky lidí?
Změní aktuální exploze cen energetických surovin pracovní i společenské návyky lidí?
Reflex
Fotograf Petr Jan Juračka: Nechci plýtvat časem
Fotograf Petr Jan Juračka: Nechci plýtvat časem
Lidé a země