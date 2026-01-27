Muž kdesi pobral nákupní vozík a vrhl se do proudu řeky poblíž mostu na Hlavní třídě. Evidentně si to užíval. Že je vozík vratkou kocábkou, která s ním může jít každou chvílí lehce ke dnu, neřešil.
„Zdánlivá jarní atmosféra ho pohltila natolik, že se mu z vody vůbec nechtělo. Po vytažení na břeh se dokonce snažil vrátit zpět do řeky,“ uvedli strážníci, kteří pomáhali hasičům, policistům i záchranářům dostat muže z vody.
Zase ty drogy...
„Plaváček“ sice kolemjdoucí notně pobavil, ale vzhledem k teplotě vody i vzduchu a stavu muže šlo o záchranu lidského života. Zdrogovaný dobrodruh skončil v péči lékařů.
„Užívání alkoholu či jiných návykových látek výrazně snižuje schopnost správně vyhodnotit riziko. Řeka ani její okolí nejsou místem pro nebezpečné experimenty,“ vzkázali případným, třebas i střízlivým, hazardérům strážníci.
VIDEO: V Opavě řídil dopravu naháč! I on se posilnil drogami a alkoholem.
V Opavě řídil dopravu naháč! FB