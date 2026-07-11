Obrovský požár rodinného domu v Poděbradech: Vypukl na půdě

Požár rodinného domu v Poděbradech
Požár rodinného domu v Poděbradech
Požár rodinného domu v Poděbradech
Město Poděbrady
Lázeňské město Poděbrady.
Autor: ČTK - 
11. července 2026
08:33

V Poděbradech na Nymbursku hořelo 11. července časně ráno v rodinném domě v Palackého ulici, předběžná škoda je čtyři miliony korun. Požár už je uhašený, obešel se bez zranění, příčinu hasiči vyšetřují. ČTK to řekla mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

Požár byl hlášen krátce před 03:00. „Osoby byly venku před příjezdem hasičů, byl kompletně zasažen půdní prostor,“ řekla mluvčí. Policie podle ní preventivně evakuovala další dvě osoby z vedlejšího domu. Pod kontrolu dostali hasiči oheň v 03:37, místo zkontrolovali termokamerou, rozebírali konstrukce a dohašovali skrytá ohniska. „V 06:48 byla vyhlášena likvidace,“ dodala mluvčí.

Požár rodinného domu v Poděbradech
Požár rodinného domu v Poděbradech
Požár rodinného domu v Poděbradech
Město Poděbrady
Lázeňské město Poděbrady.

Témata:
oheňrodinahasičistředočeský krajokres Nymburkpožárrodinný důmPoděbrady
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