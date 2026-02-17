Hasiči se o požáru dozvěděli krátce před desátou hodinou a už při příjezdu do obce věděli, že nejde o planý poplach. Dým byl vidět na kilometry daleko. „Vyhlásili jsme druhý stupeň poplachu. Na místo vyjelo 11 jednotek,“ řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Odvážní rybáři: Na Hodonínsku zachránili tři lidi z hořících unimobuněk

Trojici popálených osob zachránili ve Veselí nad Moravou z hořících unimobuněk odvážní rybáři.

Hořelo ve sklepě

Při příjezdu hasiči zjistili, že hoří sklep. Okamžitě použili vodní proudy a zabránili tak, aby oheň přeskočil i do rodinného domu. V zakouřeném prostoru našli jednoho muže.

„Šlo o muže seniorského věku, který se nadýchal zplodin. Po ošetření na místě jsme ho převezli k další péči do hodonínské nemocnice,“ upřesnila mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Děsivé požáry na jižní Moravě: Exploze varny drog v penzionu v Lužicích, mrtvý na Vyškovsku

Lužicemi na Hodonínsku zazněla exploze v jednom z rodinných domů.

Mezitím se při zásahu zranil i jeden z dobrovolných hasičů. Naštěstí o nic vážného nešlo, a tak ho mohli záchranáři ponechat na místě. „Příčinou požáru byla chyba při svařování, škoda byla vyčíslena na 2,5 milionu korun, hodnota uchráněného majetku byla osm milionů korun,“ dodal mluvčí hasičů.

VIDEO: Požár střechy domu v Jánošíkově ulici v Brně (červenec 2025).

Video
Video se připravuje ...

Požár střechy domu v Jánošíkově ulici HZS Jihomoravského kraje