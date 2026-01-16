Záchranná akce na Nymbursku: Psi se propadli ledem
Nymburští hasiči mají po oblevě plné ruce práce. Lidé nechávají běhat své čtyřnohé mazlíčky na volno. Ti chtějí naivně dovádět na zamrzlém ledě a netuší, že je ledová plocha neudrží.
Po několika letech, kdy v Česku nebyla téměř žádná zima, mají letos milovníci mrazů žně. Bruslení na ledě či procházka po zamrzlých rybnících a řekách. To bylo v posledních letech něco nevídaného.
Ledová voda místo radovánek
Arktické mrazy však nevydržely dlouho a tento týden přinesl oblevu. S ledními radovánkami máme utrum a je na to třeba myslet i při venčení čtyřnohých mazlíčků.
Nymburští hasiči tento týden zachraňovali hned dva psy, kteří bezelstně vběhli na zamrzlý led. Místo dovádění na kluzkém ledě je zchladila pořádně ledová voda.
Hlídejte si své mazlíčky
Záchranná mise dopadla úspěšně a oběma psům se dostalo profesionálního ošetření. Vytáhli je v suchých oblecích na souš, poskytli jim tepelný komfort a předali majitelům.
„Mějte své čtyřnohé mazlíčky na vodítku, led taje a může se pod nimi probořit,“ nabádají středočeští hasiči k opatrnosti na síti X.
👍 👍 👍 Moc děkuji, že jste nezůstali lhostejní, jen doufám, že majitelé nemuseli uhradit výjezd a zásah, jak tomu bylo v případě zaběhnuté fenky v metru.