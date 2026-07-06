Žádné pozůstatky zdí, střešních tašek či ohořelých trámů. Jen jedna obrovská hromada železa, což okamžitě vzbudilo údiv lidí na sociálních sítích: „Rodinný dům si představuji jinak.“ „Ta hromada trubek a vlnitého plechu byl rodinný dům.“ „Z čeho to bylo postavené?“
„V tuto chvíli zatím příčina není ještě určena, škoda ale bude určitě v milionech korun,“ je přesvědčen mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
O požáru se hasiči dozvěděli v neděli po 21. hodině, plně pod kontrolou byl v pondělí kolem druhé ráno. „Při zásahu se lehce zranili dva hasiči, dohašovat se bude zřejmě ještě celé dopoledne,“ doplnil svého kolegu Štěpán Komosný.
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