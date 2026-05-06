Kluci to přehnali s alkoholem: Křísili je na poli

Ilustrační foto.  (Autor: Profimedia)
Autor: Štepánka Grofová - 
6. května 2026
09:34

Ještě před desátou hodinou večer skončilo pálení čarodějnic v jedné z obcí na Českobudějovicku. A to dramatickým zásahem. Dva mladiství chlapci se silně opili a zůstali bezvládně ležet venku.

Policisté a záchranáři vyjížděli ve čtvrtek 30. dubna krátce před půl desátou večer do jedné z obcí na Českobudějovicku. Na místě totiž leželi dva silně opilí chlapci. Prvního mladíka našli záchranáři uprostřed pole. Druhého objevili policisté nedaleko, kde kolem něj stálo několik dalších lidí. Oba byli podle všeho pod silným vlivem alkoholu a jejich stav vyžadoval okamžitou pomoc.

Video  Dva nezletilí mladíci se zpili do bezvědomí.  - PČR
Video se připravuje ...

„Ani jeden z nich nebyl schopen mluvit. Policisté ve spolupráci se záchranáři tohoto mladíka ošetřili, zajistili mu tepelný komfort a pak jej transportovali do sanitního vozu,“ popsala policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. Kvůli silné opilosti nebyl ani jeden z chlapců schopný podstoupit dechovou zkoušku. Oba nakonec skončili v českobudějovické nemocnici.

Případem se zabývají policisté z Boršova nad Vltavou. Zjišťují mimo jiné i to, kde se mladíci k alkoholu dostali. Podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let zákon zakazuje a v některých případech může jít i o trestný čin.

Policie zároveň varovala před experimentováním s alkoholem a dalšími návykovými látkami. Podle kriminalistů bývá problém i v tom, že vrstevníci v podobných situacích často nevědí, jak reagovat, nebo se bojí přivolat pomoc. Tentokrát ale někdo zavolal včas.

Zlo na oslavě Bohdalové: Rozvod Jandových na spadnutí?
