Otřesné týrání v Budějovicích: Mrtvá fenka v bytě a štěňata na pokraji smrti
Otřesný nález řešili úředníci, policie i veterinární správa na Českobudějovicku. V bytě ležela uhynulá fena a devět malých štěňat přežívalo v nevhodných podmínkách. Zvířata převzal útulek Animal Rescue ve Starých Hodějovicích, o péči se nyní starají záchranáři.
Na případ upozornili záchranáři z útulku Animal Rescue. Do péče převzali devět štěňat z chovu na Českobudějovicku poté, co na místo vyrazili pracovníci Krajské veterinární správy, policie i úředníci Magistrátu města České Budějovice. Na místě zasahující našli uhynulou fenu a v malé kuchyni devět devítitýdenních štěňat. Ta nyní skončila v útulku ve Starých Hodějovicích, kde se o ně postarali zvířecí záchranáři.
Útulek o případu informoval na sociálních sítích. „Štěňatům je aktuálně 9 týdnů, jsou to čuňátka bez hygienických návyků, přijatá s množstvím parazitů, špinavá, zapáchající, bez předchozího veterinárního dohledu,“ popsali ochranáři.
Zvířata však mají podle záchranářů dobrou šanci na normální život. V útulku dostala základní veterinární péči a postupně si zvykají na běžný režim i kontakt s lidmi. „V tuto chvíli jsou všechna štěňata poprvé v životě odčervena, ošetřena proti blechám, označena mikročipy a rozočkována. Povahově jsou to normální, veselí a hraví psíci a věříme, že vzhledem k věku na nich nezanechá jejich špatný start do života žádné následky,“ doplnil útulek. Ve vrhu je šest psů a tři fenky, v dospělosti by měli vážit přibližně 15 až 20 kilogramů.
Pracovníci útulku zároveň poděkovali úřadům za rychlou spolupráci při zásahu. Štěňata zatím nejsou k dispozici k adopci ani je není možné předem zamluvit. Okolnostmi chovu se nyní zabývají úřady. Majitelům mohou hrozit sankce nebo zákaz chovu zvířat.
