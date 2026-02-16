Krádež historických motocyklů na Českobudějovicku: Majitel nabídl odměnu sto tisíc!
Policisté pátrají po zlodějích, kteří v Olešníku na Českobudějovicku ukradli šest historických motocyklů. Jejich majiteli způsobili škodu milion korun. Jednalo se o červené motocykly značky Jawa vyrobené v 50. a 60. letech minulého století.
Policisté o případu informovali v pondělí na svém webu. Uvedli, že šlo o typy "Pérák", "Panenka", "Kývačka", "Pionýr" a "Pařez". „Majitel nabízí odměnu ve výši 100.000 korun za poskytnutí informací, které povedou k vypátrání těchto vzácných strojů,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. Zloději motorky ukradli 4. února. Stroje byly kompletně renovované a jsou bez registračních značek, nezjištěných výrobních čísel.
„Pokud mají lidé o ukradených motocyklech jakékoliv informace, mohou volat na telefonní číslo 601 309 900 nebo přímo na linku 158,“ uvedla mluvčí. Podobný případ řeší policisté na severním Plzeňsku. Pátrají po zloději, který mezi 18. lednem a 9. únorem ukradl v Kaznějově sběrateli dva historické motocykly. Způsobil tak škodu za víc než 700.000 korun.
