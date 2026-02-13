Majitel ohlásil na policii vloupání do lodního kontejneru na volně přístupné ploše na parkovišti u obchodu s lahůdkami v Kaznějově, kde měl stroje.

Pachatel poškodil visací zámky u kontejneru a z něj odcizil veteránské motocykly Indian Scout z roku 1938 červené barvy a motocykl CZ 125 z roku 1963 černé barvy. Došlo k tomu mezi 18. lednem a 9. únorem.

Policisté žádají veřejnost o spolupráci pří pátrání po odcizených motocyklech a i po případném pachateli krádeže. „Ti, kdo by měli k případu jakékoliv informace, které by nám pomohly s objasněním případu, ať nás kontaktují na lince 158,“ uvedla policejní mluvčí Eva Červenková.

