K nehodě došlo na silnici č. 180 v úseku mezi plzeňskými Černicemi a obcí Štěnovice. Kamion skončil mimo vozovku a v odtržené kabině zůstal uvězněný řidič.

Hasiči provedli vyproštění osoby a do příjezdu zdravotnické záchranné služby mu poskytovali nezbytnou péči. Následně byl zraněný řidič předán do rukou zdravotníků a transportován do nemocnice,“ uvedl mluvčí hasičů Plzeňského kraje Petr Poncar.

Těm ale práce neskončila. Z nádrže kamionu uniklo velké množství provozních kapalin. „Podle odhadu vyteklo do příkopu přibližně 200 litrů nafty. Vzhledem k tomu, že místo není napojeno na žádnou vodoteč, nedošlo k bezprostřednímu ohrožení vodních zdrojů, přesto byl o situaci informován odbor životního prostředí,“ dodal Poncar.  

Na místo se dostavila odborná firma, která zajistila odčerpání uniklého paliva z terénu i zbývající nafty z nádrží vozidla. Jednotky zajistily místo nehody, provedly protipožární opatření a posyp vozovky sorbentem.

K vážné nehodě kamionu, při které byla nárazem oddělena kabina, v níž zůstal uvězněný zraněný řidič, došlo za Plzní.
