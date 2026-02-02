Ozbrojenci při protestu zastřelili krásku Dianu: Úřady rodinu donutily lhát?
Íránská influencerka Diana Bahadorová byla během protestů proti režimu údajně chladnokrevně zastřelena bezpečnostními složkami. Podle rodiny se Úřady snažily smrt mladé motorkářky ututlat.
Diana Bahadorová (†19) z Íránu, v online světě známá jako Baby rider, byla podle zpráv lidskoprávních organizací zastřelena 8. ledna íránskými bezpečnostními složkami během protestů proti íránskému režimu. Bezpečnostní složky pro potlačení protestů údajně použily i těžké zbraně, informoval deník Telegraph.
Manipulace režimu?
Tělo Diany úřady prý rodině vydaly až za dva dny. Podle tamních státních médií zemřela až 22. ledna při nehodě, když ztratila kontrolu nad motocyklem a narazila do zábradlí. Zdroj blízký rodině však toto tvrzení rozporuje. Tvrdí, že úřady souhlasily s vydáním těla pouze za podmínky, že rodina provede tajný pohřeb a veřejně nebude rozmazávat, že ji zabily vládní složky.
Záhy se na instagramu Diany objevilo vyjádření, kde bylo potvrzeno, že smrt byla následkem nehody. Součástí vyjádření byla prosba, ale lidé nešířili zvěsti. Lidsko právní organizace však tvrdí, že zpravodajské služby donutily rodinu vydat prohlášení pod nátlakem.
Diana byla rebelka
Odvážná influencerka na instagramu zveřejňovala videa o své vášni pro motocykly, předváděla triky a kaskadérské kousky bez hidžábu, což je v Íránu pro ženy zakázané.
Ženy v Íránu čelí dlouholetému zákazu získat řidičský průkaz pro motocykly. Protesty vypukly koncem prosince 2025, původně kvůli propadu íránského rijálu vůči americkému dolaru a rostoucí inflaci, ale rychle se proměnily v boj proti režimu. Vzdor si podle agentury AP vyžádal už přes 6 tisíc obětí.
