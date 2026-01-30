V bytě střelce z Chřibské před půl rokem zemřel kamarád! Řešila to policie

30. ledna 2026
15:30

V bytě střelce z Chřibské zemřel minulý rok koncem července muž. Mělo jít o kamaráda, který u něj tehdy přespával. Policie úmrtí vyšetřovala, ale byt neprohledala. Nebyl podle ní důvod. Muž se předávkoval. O půl roku později Roman C., u nějž kamarád umřel, zabíjel na místním úřadě.

Informaci o tom, že před půl rokem policie vyšetřovala smrt u chřibského střelce v bytě přinesl server Seznam Zprávy. Web informuje, že kriminalisté se úmrtím zabývali a původně vyšetřovali podezření z usmrcení z nedbalosti. K domovní prohlídce bytu, kde ke smrti došlo, policie nepřistoupila. Nebyl k ní zákonný důvod.

Pitva potvrdila, že příčinou smrti bylo předávkování léky. Věc byla nakonec odložena, protože podle mluvčího policie Kamila Marka nebyly zjištěny skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu.

Roman C., v jehož bytě zemřel kamarád, minulý týden střílel na městském úřadě. Jeho řádění nepřežil zaměstnanec úřadu Libor a dalších 6 lidí, včetně starosty, utrpělo zranění. Útočník po činu spáchal sebevraždu. Policie později uvedla, že střílel z nelegálně držených zbraní a vystřílel desítky nábojů. Motivem strašného útoku měl být spor Romana C. s některým ze zaměstnanců úřadu. Ale policie motivy hrůzného činu dál prověřuje.

Video  Policie o střelbě na úřadu v Chřibské: Křik, intenzivní střelba i stovka vypálených nábojnic 
Video se připravuje ...

doktormediciny ( 30. ledna 2026 16:15 )

Ja tak nejak nechapu jak nekdo prijde ke 4 strelnym zbranim a navic pres 100 naboju.Ten ceo se mu pokusil zabranit ve strelbe a doplatil na to zivotem je podle mne hrdina

