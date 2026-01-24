Mše za oběť střelby v Chřibské: Narvaný kostel i dojemná slova
Lidé v sobotu dopoledne zcela zaplnili kostel svatého Jiří v Chřibské na Děčínsku, kde se konala mše za oběť pondělní střelby na místním úřadě. Památku zaměstnance úřadu Libora C. přišlo odhadem uctít asi 200 lidí. Někteří neskrývali slzy.
V 9:45 se městečkem se zhruba 1300 obyvateli rozezněly zvony. Zádušní mše začala v 10:00. Přicházeli pozůstalí, přátelé, kolegové, místní. Dorazil i krajský ředitel policie Zbyněk Dvořák. Mši vedl Antonín Sedlák z chřibské farnosti, rekviem trvalo necelou hodinu. Lidé se za oběť modlili, zazněla i slova o Cicvárkově životě. Po útoku utrpělo zranění šest lidí, pachatel se zastřelil. Útočník postřelil i starostu Jana Machače (nez.), kterému se podle něj Cicvárek snažil okamžitě pomoci.
Po tragické události vzniklo před městským úřadem pietní místo, kde denně přibývají květiny, svíčky a vzkazy. Ve městě visí parte. Úřad vyvěsil černou vlajku. Z útoku se vzpamatovává, pracovníci odstraňují značné následky pondělního útoku. Kulky zanechaly stopy v oknech, která zabednili. Prohlubně po nich jsou na fasádě. Čin připomínají střepy z prostříleného vozidla před radnicí. Útočník podle policie vystřílel asi 100 nábojů.
Útočník (39†) měl za sebou trestní minulost. U sebe měl čtyři nelegálně držené zbraně, další dvě našli policisté u něj doma. Motivem jednání útočníka, který se pak zastřelil, bylo řešení osobních problémů, směřovaly ke konkrétnímu člověku, který pracoval na městském úřadě, uvedla policie. Dodala však, že samotný motiv činu dál prověřuje.
Případ kriminalisté kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy. Policie také zahájila úkony trestního řízení pro nedovolené ozbrojování, protože muž střílel z nelegálně držené zbraně.
