Postřelený starosta Chřibské z nemocnice: Libor byl hrdina! Pomáhal ostatním schovat se
Vzkaz z nemocničního lůžka poslal starosta Chřibské Jan Machač. Popsal drama na úřadě i hrdinské chování údržbáře Libora, který se postřelenému starostovi, stejně jako ostatním lidem v budově, snažil okamžitě pomoci skrýt se před šíleným střelcem. Zaplatil tu nejvyšší cenu, vlastním životem. Za zastřeleného „Cícu“ se bude v sobotu konat zádušní mše.
„Když jsem byl před budovou úřadu dvakrát postřelen, snažil se mi Libor okamžitě pomoci do schodů a do vstupní chodby. V prvopočátku jsem se rozhodl jít střelci naproti, ale ten se přesunul z okna svého bytu na náměstí směrem k úřadu a začal bezhlavě pálit jako zběsilý,“ líčil starosta dramatické chvíle.
V budově vyběhl Libor s dalšími zaměstnankyněmi do patra za místostarostou Jaromírem Nepovímem, aby zabarikádovali dveře a zabránili střelci dostat se do kanceláří. Postřelený starosta se na poslední chvíli s kolegyní ukryl v kotelně úřadu. Žena se zraněnému snažila zastavit silné krvácení z nohy. „Tam jsme přečkali nejhorší chvíle tohoto běsnění,“ vzpomínal starosta.
Policie dorazila do několika minut, zúčastněným to podle slov starosty ale připadalo jako věčnost. „Až do posledních chvil jsme netušili, že náš Libor už mezi námi není,“ uvedl Jan Machač, kterého úmrtí statečného zaměstnance úřadu velmi silně zasáhlo. Vyjádřil upřímnou soustrast rodině statečného muže.
„Libor zůstane v našich srdcích navždy jako ochotný, usměvavý a aktivní ‚Cíca‘, který byl vždy připravený pomoci,“ vzkázal starosta. Za brutálně zavražděného Libora se uskuteční v sobotu v 10 hodin v kostele sv. Jakuba ve Chřibské zádušní mše.
Díky za podporu a projevenou soustrast vzkázala sestra zavražděného. „Ztratili jsme milovaného, obětavého, empatického a odvážného Libora. Jen těžko se s jeho odchodem smiřujeme, je to pro nás stále neuvěřitelné, nepochopitelné… Nevídané zlo vstoupilo do našich životů,“ uvedla Liborova sestra Blažena. Na pomoc a podporu rodině oběti a zraněným zřídil Ústecký kraj transparentní účet.
„Po této zkušenosti jasně vidíme, že nemůžeme být v žádném případě lhostejní vůči chování některých našich spoluobčanů, kteří nechtějí s námi slušně a řádně sdílet život v našem malém městečku,“ napsal Machač. Objevily se totiž zmínky, že střelec již dříve vyhrožoval vystřílením obce.
V budově úřadu se agresor dostal až do místnosti, ve které byly tři úřednice. „To už mám jen z doslechu, že se dostal dovnitř. Mezi těmi ženami byla i jeho máma. Před ní se nakonec zastřelil,“ popsal místostarosta Jaromír Nepovím.
Střelec se už dříve dostal do křížku se zákonem, údajně měl za sebou drogovou minulost. Na úřad si přinesl čtyři zbraně, nelegálně držené. Libora zastřelil, dalších šest lidí utrpělo zranění, z toho tři policisté. Doma měl agresor další dvě zbraně. Podle policistů vypálil asi stovku ran. Motivem měly být osobní problémy, prý s konkrétním člověkem z radnice.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.