Řidič vjel autem přímo do letištní haly a způsobil povyk: Narazil do přepážky a křičel

Řidič vjel autem přímo do letištní haly v Detroitu
Řidič vjel autem přímo do letištní haly v Detroitu
Řidič vjel autem přímo do letištní haly v Detroitu
Policie zadržující řidiče auta v letištní hale v Detroitu
Řidič vjel autem přímo do letištní haly v Detroitu
Autor: ČTK - 
24. ledna 2026
08:55

Do terminálu mezinárodního letiště v Detroitu v americkém státě Michigan vjelo auto a nabouralo do přepážky. Hasiči na místě ošetřili šest osob a příčinu havárie vyšetřuje policie. Informovala o tom agentura AP.

Řidič, jehož jméno úřady nezveřejnily, je ve vazbě. Podle fotek a videí na sociálních sítích do odletové haly letiště Detroit Metropolitan Wayne County (DTW), které je nejvytíženějším letištěm v Michiganu, skleněnými dveřmi projel modrý sedan a zastavil se až u přepážek aerolinek Delta Air Lines.

Video  V Detroitu vjelo auto do letišního terminálu  - X.com
Video se připravuje ...

Policie místo incidentu uzavřela a podle záběrů odvedla v poutech muže ve fotbalovém dresu. Řidič při zadržení křičel, že "něco je dole".

Řidič vjel autem přímo do letištní haly v Detroitu
Řidič vjel autem přímo do letištní haly v Detroitu
Řidič vjel autem přímo do letištní haly v Detroitu
Policie zadržující řidiče auta v letištní hale v Detroitu
Řidič vjel autem přímo do letištní haly v Detroitu

Témata:
bouračkazraněníletištěautomobilhalanárazUSApřepážkapolicieMichiganDetroit
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud