Řidič vjel autem přímo do letištní haly a způsobil povyk: Narazil do přepážky a křičel
Do terminálu mezinárodního letiště v Detroitu v americkém státě Michigan vjelo auto a nabouralo do přepážky. Hasiči na místě ošetřili šest osob a příčinu havárie vyšetřuje policie. Informovala o tom agentura AP.
Řidič, jehož jméno úřady nezveřejnily, je ve vazbě. Podle fotek a videí na sociálních sítích do odletové haly letiště Detroit Metropolitan Wayne County (DTW), které je nejvytíženějším letištěm v Michiganu, skleněnými dveřmi projel modrý sedan a zastavil se až u přepážek aerolinek Delta Air Lines.
Policie místo incidentu uzavřela a podle záběrů odvedla v poutech muže ve fotbalovém dresu. Řidič při zadržení křičel, že "něco je dole".
