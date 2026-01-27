Chřibská se vzpamatovává z tragédie na úřadě: Mrazivá slova rodiny zastřeleného Libora (†54)
Obyvatelé obce Chřibská se vzpamatovávají ze šíleného útoku střelce. Rodina zastřeleného Libora našla sílu promluvit a z jejich slov mrazí.
Je obětí šíleného útoku střelce Romana C. (†39) na úřadě v Chřibské na Děčínsku. Po týdnu od vraždy Libora Cicvárka (†54) našla rodina sílu promluvit.
Bolest pozůstalých
„Snažíme se s tím, co se stalo, smířit a všechno nějak pochopit, ale není a asi to ani nebude jednoduché,“ vzkazují v dopise, ze kterého mrazí. Vrah postřelil starostu obce, zabil Libora přezdívaného »Cíca«, nasázel do budovy stovky ran a pak se zastřelil před očima vlastní matky.
Pozůstalí po jeho oběti teď musí žít dál v nepopsatelné bolesti. „Věřte, že si čteme každou vaši zprávu. Čteme si vaše komentáře plné podpory a projevení lítosti. Strašně moc si vážíme finanční pomoci, materiální a hlavně psychické podpory,“ děkuje rodina.
I když jim milovaného tátu a manžela nic nevrátí, pomoc okolí i zcela neznámých je v těchto černých dnech to jediné, co jim dává sílu přežít.
Úřad funguje on-line
Na městském úřadu nadále pokračuje odstraňování následků tragické střelby, uvedli včera zástupci radnice.
Pracovníci fungují on-line, v naléhavých případech se na ně lze obrátit prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky. Zavřeno zůstane do odvolání.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.