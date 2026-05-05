Průlom v případu zmizelé Maddie? Vyšetřovatelé mají nové důkazy! Má to háček

Hlavní podezřelý v případu zmizení malé Maddie je Christian Brueckner.
Hlavní podezřelý v případu zmizení malé Maddie je Christian Brueckner.
Maddie Mccannová
Britská holčička Maddie McCannová zmizela v roce 2007 v Portugalsku.
Britská holčička Maddie McCannová zmizela v roce 2007 v Portugalsku.
Autor: Andrea Vídeňská - 
5. května 2026
16:36

Britská Metropolitní policie podle médií znovu stupňuje tlak na to, aby byl Christian Brueckner postaven před soud kvůli zmizení Madeleine McCannové. Vyšetřovatelé věří, že mají dostatek důkazů k obvinění. Vleklý případ komplikuje překážka, že německá ústava neumožňuje vydávání vlastních občanů do zemí mimo Evropskou unii.  

Britská Metropolitní policie podle médií dál zesiluje tlak na to, aby byl Christian Brueckner postaven před soud v souvislosti se zmizením Madeleine McCannové. Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že mají k dispozici dostatek důkazů k jeho obvinění, a chtějí případ posunout k soudu v Londýně.

Případ komplikuje legislativa

Brueckner, který byl v minulosti německou policií označen za hlavního podezřelého, ale nikdy nebyl v této kauze oficiálně obviněn, žil v době zmizení dítěte jen asi 1,5 kilometru od hotelu, kde byla Madeleine s rodinou ubytovaná. Nyní se řeší možnost, že by mohl stanout před soudem ve Velké Británii.

Problémem je zejména německá ústava, která neumožňuje vydávání vlastních občanů do zemí mimo Evropskou unii. To by mohlo případné vydání zablokovat a vyvolat i diplomatické napětí mezi státy, informuje deník Daily Mail. Britští vyšetřovatelé proto připouštějí, že pokud by k vydání nedošlo, snažili by se o jeho stíhání v Německu nebo Portugalsku.

Hlavní podezřelý

V roce 2020 byl Christian Brueckner označen za hlavního podezřelého v případu, avšak kvůli nedostatku důkazů proti němu dosud nebylo vzneseno obvinění. Britská policie ho chce postavit před soud a je přesvědčena, že má k dispozici dostatečně silné důkazy, aby státní zastupitelství mohlo podat obžalobu.

Příští rok to bude už 20 let od jednoho z nejznámějších případů zmizení dítěte v Evropě. Madeleine McCannová se ztratila 3. května 2007 v portugalském letovisku Praia da Luz. Tehdy téměř čtyřletá holčička zmizela z apartmánu, zatímco její rodiče byli na večeři s přáteli a ona zůstala se svými mladšími sourozenci uvnitř sama.

Hlavní podezřelý v případu zmizení malé Maddie je Christian Brueckner.
Hlavní podezřelý v případu zmizení malé Maddie je Christian Brueckner.
Maddie Mccannová
Britská holčička Maddie McCannová zmizela v roce 2007 v Portugalsku.
Britská holčička Maddie McCannová zmizela v roce 2007 v Portugalsku.

 

 

Témata:
ZMIZENÍvyšetřovánílegislativapřípadbrexitchristian bruecknerbruecknerpolicieNěmeckoLondýnEvropská uniePortugalskoMadeleine MccannPraia da LuzSpojené království
Andrea Vídeňská
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Filip Renč má velké zdravotní problémy: V nemocnici dvakrát po sobě
Filip Renč má velké zdravotní problémy: V nemocnici dvakrát po sobě
Aha!
Módní kód zvěrokruhu: Co vám sluší podle hvězd a jak podtrhnout svou jedinečnost?
Módní kód zvěrokruhu: Co vám sluší podle hvězd a jak podtrhnout svou jedinečnost?
Dáma.cz
Rebel Wilson září štěstím: Je z ní dvojnásobná maminka! Druhá dcerka dostala nádherné jméno
Rebel Wilson září štěstím: Je z ní dvojnásobná maminka! Druhá dcerka dostala nádherné jméno
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Za slevy v aplikaci poukaz na dovolenou. Raiffeisenbank spouští letní kampaň
Za slevy v aplikaci poukaz na dovolenou. Raiffeisenbank spouští letní kampaň
e15
Velké biatlonové změny! Trenérem Šlesingr, Štvrtecký jde jinam. Co Davidová a Vinklárková?
Velké biatlonové změny! Trenérem Šlesingr, Štvrtecký jde jinam. Co Davidová a Vinklárková?
iSport
Vojta Dyk: Jsem rád, že jsem zažil dobu, kdy jsme si mohli trochu dělat prdel. Teď se sami zavíráme do klece
Vojta Dyk: Jsem rád, že jsem zažil dobu, kdy jsme si mohli trochu dělat prdel. Teď se sami zavíráme do klece
Reflex
Ulice, po nichž už léta nikdo nekráčí: Proč se honosné Craco v Itálii změnilo v město duchů
Ulice, po nichž už léta nikdo nekráčí: Proč se honosné Craco v Itálii změnilo v město duchů
Lidé a země