Průlom v případu zmizelé Maddie? Vyšetřovatelé mají nové důkazy! Má to háček
Britská Metropolitní policie podle médií znovu stupňuje tlak na to, aby byl Christian Brueckner postaven před soud kvůli zmizení Madeleine McCannové. Vyšetřovatelé věří, že mají dostatek důkazů k obvinění. Vleklý případ komplikuje překážka, že německá ústava neumožňuje vydávání vlastních občanů do zemí mimo Evropskou unii.
Případ komplikuje legislativa
Brueckner, který byl v minulosti německou policií označen za hlavního podezřelého, ale nikdy nebyl v této kauze oficiálně obviněn, žil v době zmizení dítěte jen asi 1,5 kilometru od hotelu, kde byla Madeleine s rodinou ubytovaná. Nyní se řeší možnost, že by mohl stanout před soudem ve Velké Británii.
Problémem je zejména německá ústava, která neumožňuje vydávání vlastních občanů do zemí mimo Evropskou unii. To by mohlo případné vydání zablokovat a vyvolat i diplomatické napětí mezi státy, informuje deník Daily Mail. Britští vyšetřovatelé proto připouštějí, že pokud by k vydání nedošlo, snažili by se o jeho stíhání v Německu nebo Portugalsku.
Hlavní podezřelý
V roce 2020 byl Christian Brueckner označen za hlavního podezřelého v případu, avšak kvůli nedostatku důkazů proti němu dosud nebylo vzneseno obvinění. Britská policie ho chce postavit před soud a je přesvědčena, že má k dispozici dostatečně silné důkazy, aby státní zastupitelství mohlo podat obžalobu.
Příští rok to bude už 20 let od jednoho z nejznámějších případů zmizení dítěte v Evropě. Madeleine McCannová se ztratila 3. května 2007 v portugalském letovisku Praia da Luz. Tehdy téměř čtyřletá holčička zmizela z apartmánu, zatímco její rodiče byli na večeři s přáteli a ona zůstala se svými mladšími sourozenci uvnitř sama.
