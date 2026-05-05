Pátrání skončilo strašlivě: Manažera spolkl krokodýl
V jihoafrickém Komatiportu skončilo pátrání po hotelovém manažerovi Gabrielu Batistovi šokujícím nálezem. Policie jeho ostatky objevila v útrobách téměř pětimetrového nilského krokodýla. Při pitvě vyšetřovatelé našli lidské končetiny, část hrudníku i šest párů bot, které oběti nepatřily.
Vše začalo na konci dubna, kdy Gabriel Batista (†59), majitel hotelu a sportovního baru, zmizel při pokusu přejet nízký most přes rozvodněnou řeku Komati poblíž Komatiportu. Silný proud jeho pick-up strhl a natlačil na skály. Vozidlo policie našla opuštěné, muž po sobě zanechal jen stopu vedoucí k řece. Vyšetřovatelé předpokládali, že se pokusil z auta uniknout, ale strhla ho voda. Následovalo několikadenní pátrání, do něhož se zapojily drony i vrtulníky.
Podezření padlo na jediné zvíře
Zlom přišel ve chvíli, kdy policisté z dronu zaznamenali skupinu krokodýlů na ostrůvku nedaleko mostu. Jeden z nich se choval podezřele. Nehýbal se, zůstával mimo vodu a měl výrazně nafouklé břicho.
Velitel potápěčského týmu Johan „Pottie“ Potgieter popsal médiím, že právě tento jedinec okamžitě vzbudil podezření. Policie ho následně označila za pravděpodobného viníka. Krokodýl vážící zhruba 500 kilogramů byl zastřelen odstřelovačem a pomocí vrtulníku převezen k dalšímu zkoumání.
Hrůzný nález při pitvě
Po převozu do oblasti poblíž Krugerova národního parku následovala pitva přímo v terénu. Vyšetřovatelé rozřízli břicho zvířete a objevili lidské ostatky. Uvnitř se nacházely dvě lidské paže, část hrudníku a další tkáně. Na jednom z prstů byl prsten, který pravděpodobně patřil pohřešovanému muži. DNA testy mají identitu definitivně potvrdit.
Šest párů bot navíc
Vyšetřování ale tímto nekončí. V žaludku krokodýla policisté našli i šest párů bot! Tento nález vyvolal obavy, že zvíře mohlo v minulosti napadnout i další lidi. Úřady nyní prověřují starší případy pohřešovaných osob z okolí. Podle vyšetřovatelů ale nelze vyloučit ani jinou variantu. Krokodýli jsou schopni spolknout téměř cokoliv, co najdou.
Rodina čeká na potvrzení
Policie považuje Batistu za mrtvého, oficiální potvrzení ale přinese až analýza DNA. Rodina se k případu zatím nevyjadřuje. Zástupce hotelu uvedl, že šlo o oblíbeného člověka a otce rodiny, jenž byl mezi hosty velmi oblíbený.
