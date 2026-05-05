Pátrání skončilo strašlivě: Manažera spolkl krokodýl

Ostatky pohřešovaného muže našli v žaludku krokodýla.
Ostatky pohřešovaného muže našli v žaludku krokodýla.
Gabriel Batista
Gabriel Batista
Muže zřejmě strhl proud když chtěl vystoupit z auta.
Autor: Štepánka Grofová - 
5. května 2026
10:45

V jihoafrickém Komatiportu skončilo pátrání po hotelovém manažerovi Gabrielu Batistovi šokujícím nálezem. Policie jeho ostatky objevila v útrobách téměř pětimetrového nilského krokodýla. Při pitvě vyšetřovatelé našli lidské končetiny, část hrudníku i šest párů bot, které oběti nepatřily.

Vše začalo na konci dubna, kdy Gabriel Batista (†59), majitel hotelu a sportovního baru, zmizel při pokusu přejet nízký most přes rozvodněnou řeku Komati poblíž Komatiportu. Silný proud jeho pick-up strhl a natlačil na skály. Vozidlo policie našla opuštěné, muž po sobě zanechal jen stopu vedoucí k řece. Vyšetřovatelé předpokládali, že se pokusil z auta uniknout, ale strhla ho voda. Následovalo několikadenní pátrání, do něhož se zapojily drony i vrtulníky.

Podezření padlo na jediné zvíře

Zlom přišel ve chvíli, kdy policisté z dronu zaznamenali skupinu krokodýlů na ostrůvku nedaleko mostu. Jeden z nich se choval podezřele. Nehýbal se, zůstával mimo vodu a měl výrazně nafouklé břicho.

Velitel potápěčského týmu Johan „Pottie“ Potgieter popsal médiím, že právě tento jedinec okamžitě vzbudil podezření. Policie ho následně označila za pravděpodobného viníka. Krokodýl vážící zhruba 500 kilogramů byl zastřelen odstřelovačem a pomocí vrtulníku převezen k dalšímu zkoumání.

Video  Ostatky pohřešovaného muže našli v žaludku krokodýla.  - Facebook/South African Police Service
Video se připravuje ...

Hrůzný nález při pitvě

Po převozu do oblasti poblíž Krugerova národního parku následovala pitva přímo v terénu. Vyšetřovatelé rozřízli břicho zvířete a objevili lidské ostatky. Uvnitř se nacházely dvě lidské paže, část hrudníku a další tkáně. Na jednom z prstů byl prsten, který pravděpodobně patřil pohřešovanému muži. DNA testy mají identitu definitivně potvrdit.

Šest párů bot navíc

Vyšetřování ale tímto nekončí. V žaludku krokodýla policisté našli i šest párů bot! Tento nález vyvolal obavy, že zvíře mohlo v minulosti napadnout i další lidi. Úřady nyní prověřují starší případy pohřešovaných osob z okolí. Podle vyšetřovatelů ale nelze vyloučit ani jinou variantu. Krokodýli jsou schopni spolknout téměř cokoliv, co najdou.

Rodina čeká na potvrzení

Policie považuje Batistu za mrtvého, oficiální potvrzení ale přinese až analýza DNA. Rodina se k případu zatím nevyjadřuje. Zástupce hotelu uvedl, že šlo o oblíbeného člověka a otce rodiny, jenž byl mezi hosty velmi oblíbený.

Ostatky pohřešovaného muže našli v žaludku krokodýla.
Ostatky pohřešovaného muže našli v žaludku krokodýla.
Gabriel Batista
Gabriel Batista
Muže zřejmě strhl proud když chtěl vystoupit z auta.

Témata:
smrtpohřešovanýhotelOSTATKYzáplavybotymanažeržaludekpolicieKrokodýlobuvhrudníkGabriel Batista
Štepánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

nika f ( 5. května 2026 11:53 )

Chudák krokodýl. 👎

deben Duben ( 5. května 2026 11:35 )

Managér byl asi fakt dobrý ...

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Agáta bez obalu o Vémolových: Lela bez šance
Agáta bez obalu o Vémolových: Lela bez šance
Aha!
Módní kód zvěrokruhu: Co vám sluší podle hvězd a jak podtrhnout svou jedinečnost?
Módní kód zvěrokruhu: Co vám sluší podle hvězd a jak podtrhnout svou jedinečnost?
Dáma.cz
Školní zralost vs. připravenost: Děláte při hodnocení svého předškoláka stejnou chybu jako většina rodičů?
Školní zralost vs. připravenost: Děláte při hodnocení svého předškoláka stejnou chybu jako většina rodičů?
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Zisk Raiffeisenbank mírně klesl, objem vkladů ale díky novým klientům rekordně narostl
Zisk Raiffeisenbank mírně klesl, objem vkladů ale díky novým klientům rekordně narostl
e15
Fotbalový skandál ONLINE: Etická komise už řeší i ligové hráče včetně útočníka Baníku
Fotbalový skandál ONLINE: Etická komise už řeší i ligové hráče včetně útočníka Baníku
iSport
Babiš dobře věděl, proč si má pojistit imunitu. Jeho útok na nezávislý soud je skandální
Babiš dobře věděl, proč si má pojistit imunitu. Jeho útok na nezávislý soud je skandální
Reflex
Ulice, po nichž už léta nikdo nekráčí: Proč se honosné Craco v Itálii změnilo v město duchů
Ulice, po nichž už léta nikdo nekráčí: Proč se honosné Craco v Itálii změnilo v město duchů
Lidé a země