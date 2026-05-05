Řidič v Lipsku najel do davu lidí: Zabíjel táta!
Vyšetřování pondělního útoku v německém Lipsku přináší nové detaily. Řidič před tragédií řešil spor, ten mohl být spouštěčem jeho jednání. Auto pak manžel a otec dítěte proměnil ve zbraň a během několika minut zabil dva lidi, další desítky zranil. Svědci líčí, jak lidé po nárazech létali vzduchem a zůstávali ležet bez hnutí.
V pondělí 4. května odpoledne se centrum Lipska proměnilo v chaos. Muž (33) s vozem Volkswagen Taigo vjel do pěší zóny u Augustusplatzu a bez zpomalení pokračoval několik set metrů směrem k trhu. Podle očitých svědků jel rychlostí kolem 70 až 80 kilometrů v hodině a najížděl do lidí.
Nově se objevují informace o možném motivu. Podle zjištění deníku Bild měl útoku předcházet konflikt, ten mohl být impulsem k následné jízdě. Úřady uvedly, že muž, médii nazývaný Jeffrey K., jednal v amoku a už v minulosti se u něj objevily psychické problémy, policii byl znám. Podezřelý pracoval jako domovní technik a zároveň vedl boxerské tréninky. Má jít o ženatého muže od rodiny s jedním dítětem.
Lidé létali vzduchem
Lidé na místě popisují brutální scény. Skupina tří přátel šla po chodníku, když uslyšela hluk motoru. O pár okamžiků později už jeden z nich ležel na zemi s vážným zraněním hlavy.
„Auto projelo strašnou rychlostí a pak už byly slyšet jen křik a pláč. Kolem nás leželi zranění lidé,“ řekl jeden ze svědků. Další uvedli, že po nárazech lidé končili ve vzduchu a dopadali na dlažbu. Jeden z podnikatelů z ulice tvrdí, že na střeše auta se dokonce držela žena, která po nárazu do sloupků spadla na zem.
Dvě oběti, desítky zraněných
Primátor města Burkhard Jung potvrdil, že útok nepřežili dva lidé, žena (63) a muž (77). Další tři lidé utrpěli těžká zranění a přibližně patnáct dalších bylo zraněno lehčím způsobem. Na místě zasahovaly desítky policistů a záchranářů, vyhlášen byl stav hromadného neštěstí.
Zásah komplikoval chaos v ulicích. Zranění leželi na několika místech, záchranáři museli ošetřovat přímo na chodníku. Na Augustusplatz přistál i vrtulník, část centra policie uzavřela a vzniklo provizorní zázemí pro ošetření raněných.
Řidič skončil v poutech
Vozidlo zastavilo až po nárazu do výsuvného sloupku. Policie pachatele zadržela přímo za volantem. Neodporoval a následně skončil ve vazbě. Státní zastupitelství pracuje s podezřením na dvě vraždy a několik pokusů o vraždu. Přesný motiv zatím není znám.
