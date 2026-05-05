Řidič (36) VW Golfu s polskou SPZ přejížděl z pruhu do pruhu i do protisměru, kašlal na červenou, ohrozil autobus MHD.
„Řidič autobusu musel zabránit střetu prudkým brzděním, v jehož důsledku někteří cestující upadli,“ řekl policejní mluvčí Petr Vala. Riskantně si počínal také u autobusového nádraží Zvonařka, kde profičel křižovatku na červenou.
Šílence za volantem stoply hlídky až v ulici Poříčí, kde přejel obrubník a poškodil si přední pneumatiky. Po zadržení nadýchal jedno promile. „Případ je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení. Nikomu se naštěstí při jeho nebezpečné jízdě nic nestalo,“ dodal mluvčí.
Cizinec (36) srazil v Brně chodce a pak se řítil městem. (květen 2026) PČR
Hledají svědky i chodce, do kterého narazil
Policisté zároveň hledají svědky i osoby, které hazardér svou jízdou ohrozil. „Zejména kriminalisté potřebují mluvit s dosud neznámým chodcem, do kterého měl cizinec na počátku ujíždění narazit. Zároveň uvítáme i kamerové záznamy z jeho jízdy, například z palubních kamer vozidel,“ uvedl Vala.