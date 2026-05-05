Šok na Přerovsku: Strojvedoucí řídil zpitý pod obraz!

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Aktu.cz)
Autor: ČTK - 
5. května 2026
11:35

Strojvedoucí na trase mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou měl podle policie řídit vlak s téměř třemi promilemi alkoholu. Na jeho podivné chování, včetně pomalých rozjezdů a neotevírání dveří cestujícím, upozornili svědci, kteří přivolali policii. Událost se obešla bez zranění, muž je ale podezřelý z obecného ohrožení a hrozí mu až pět let vězení.

S téměř třemi promile alkoholu řídil podle policie strojvedoucí osobní vlak, který jel na trase mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku. Na jeho nestandardní chování upozornili policii svědci, neotvíral totiž dveře cestujícím a pomalu se rozjížděl. Událost se stala v pondělí, nikdo nebyl zraněn, sdělila policejní mluvčí Miluše Zajícová. Muž středního věku je podezřelý z obecného ohrožení z nedbalosti, hrozí nu zákaz činnosti, případně trest odnětí svobody až na pět let.

Strojvedoucí osobního vlaku nastoupil na směnu kolem 16:00, kdy vyjel ze stanice Přerov ve směru na Lipník nad Bečvou. „Během jízdy se choval nestandardním způsobem. Během cesty z Přerova opakovaně opomíjel ve vlakových zastávkách otevírat dveře pro cestující, měl znatelně pomalé rozjezdy a vlak začínal nabírat zpoždění,“ uvedla policejní mluvčí.

Jeden ze svědků přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky. Naměřila mu 2,83 promile a 2,81 promile alkoholu v dechu.

V době jízdy bylo ve vlaku podle policie zhruba 40 cestujících. „Ke zranění osob a škodě na majetku naštěstí nedošlo. V současné době se šetří, zdali nevznikla případná finanční škoda na zpožděném vlaku nebo případné výluce na trati. Prověřovaný muž byl převezen k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem žilní krve na přítomnost alkoholu do hranické nemocnice,“ dodala mluvčí.

Video  Opilý řidič vezl na lince Praha - Louny cestující, dechovou zkoušku zvládl až počtvrté. 
Video se připravuje ...

Témata:
vlakpromilestrojvedoucízastávkatest na alkoholpoliciealkoholPřerovokres PřerovLipník nad Bečvouosobní vlak
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Agáta bez obalu o Vémolových: Lela bez šance
Agáta bez obalu o Vémolových: Lela bez šance
Aha!
Módní kód zvěrokruhu: Co vám sluší podle hvězd a jak podtrhnout svou jedinečnost?
Módní kód zvěrokruhu: Co vám sluší podle hvězd a jak podtrhnout svou jedinečnost?
Dáma.cz
Školní zralost vs. připravenost: Děláte při hodnocení svého předškoláka stejnou chybu jako většina rodičů?
Školní zralost vs. připravenost: Děláte při hodnocení svého předškoláka stejnou chybu jako většina rodičů?
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Zisk Raiffeisenbank mírně klesl, objem vkladů ale díky novým klientům rekordně narostl
Zisk Raiffeisenbank mírně klesl, objem vkladů ale díky novým klientům rekordně narostl
e15
Fotbalový skandál ONLINE: Etická komise už řeší i ligové hráče včetně útočníka Baníku
Fotbalový skandál ONLINE: Etická komise už řeší i ligové hráče včetně útočníka Baníku
iSport
Babiš dobře věděl, proč si má pojistit imunitu. Jeho útok na nezávislý soud je skandální
Babiš dobře věděl, proč si má pojistit imunitu. Jeho útok na nezávislý soud je skandální
Reflex
Ulice, po nichž už léta nikdo nekráčí: Proč se honosné Craco v Itálii změnilo v město duchů
Ulice, po nichž už léta nikdo nekráčí: Proč se honosné Craco v Itálii změnilo v město duchů
Lidé a země