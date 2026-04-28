Na Benešovsku vykolejil vlak: Strojvedoucí přehlédl návěstidlo?!
V Červeném Újezdu u Votic na Benešovsku dnes ráno vykolejil jednou nápravou osobní vlak, provoz na koridoru v úseku Olbramovice – Chotoviny je zastaven. Nikdo se nezranil.
řípad šetří Drážní inspekce, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Ve vlaku bylo 73 lidí, řekla středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Podle webu Českých drah potrvá omezení do 11:00.
„V Červeném Újezdu u Votic (koridor) došlo k vykolejení vlaku jednou nápravou. Událost se obešla bez zranění. Provoz je zastaven. Případ šetří DI,“ uvedl Kavka. Dopravu v úseku Olbramovice - Tábor a zpět zajišťují náhradní autobusy.
Provoz na trati byl podle policie zastaven v 07:12, vlak jel na České Budějovice. „Strojvedoucí zřejmě přehlédl návěstidlo a projel ho a následně vykolejila lokomotiva a jeden vůz za ní,“ řekla Schneeweissová. Dechová zkouška u strojvedoucího byla negativní.
