Nákladní auto s návěsem, které převáželo nákladní soupravu, uvízlo v oblouku silnice. „Ta neodpovídá projektu a neumožňovala bezpečné projetí dlouhých vozidel. To označila Drážní inspekce za hlavní příčinu toho, že nákladní souprava uvízla a do její zadní části vrazil vlak,“ řekl generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.
Chybou bylo, že skutečný stav nikdo nezjistil při převzetí stavby, kolaudaci ani následných kontrolách. Ohledně vlastnictví silnice navíc panují nejasnosti.
„Pokud by tvar silničního oblouku odpovídal stavební dokumentaci, nákladní vozidlo by úsekem bezpečně projelo,“ uvedla Drážní inspekce v závěrečné zprávě o výsledcích šetření, kterou právě zveřejnila na webu.
Jízda bez povolení
Šetření ale také prokázalo, že nákladní souprava neměla patřičné povolení. „Jízdní souprava nemohla bezpečně celou svou délkou přejet přes železniční přejezd a pokračovat, čemuž předcházela jízda soupravy bez příslušným silničním správním úřadem vydaného Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací,“ uvedla inspekce.
Osudné ráno
Nehoda se stala 24. ledna 2024 před šestou ráno v Dolní Lutyni na hlavním železničním koridoru vedoucím na Slovensko v úseku mezi Bohumínem a Dětmarovicemi.
Lokomotivu řady 150, přezdívanou „banán“, řídil strojvedoucí Dalibor (†30). „Byl to strojvedoucí tělem i duší. Splnil se mu nedávno kariérní postup a dostal se na dálkové vlaky. Takových lidí, jako byl on, co žijí dráhou, je čím dál méně,“ uvedl před dvěma roky pro Blesk.cz jeho kolega Jiří Vrška.
Ve vlaku, který jel do Prahy, bylo zhruba 70 lidí. Strojvedoucí zahynul na místě, zranění utrpělo 20 cestujících, z nichž 18 skončilo v nemocnicích. Škoda byla vyčíslena na 67 milionu korun.
Kontrola přejezdů?
Inspekce také doporučila ministerstvu dopravy, aby uložilo provádět kontroly přejezdů. Zaměřit by se měly i na to, zda nejdelší povolené vozidlo opravdu dokáže celou svojí délkou přes přejezd bezpečně přejet.
Drážní úřad by podle inspekce měl vytipovat přejezdy, jejichž parametry se blíží krajním hodnotám, a rovněž prověřit, zda přes ně dlouhé vozidlo bezpečně přejede.
Obecní úřad Dolní Lutyně by podle inspekce společně s Farmou Bezdínek, do níž nákladní vůz směřoval, měl zvážit, zda je silnice vhodná pro nákladní dopravu k farmě.
