Blíženci

Buďte vynalézaví a nebojte se splnit si svoje sny. I když to nepůjde jako po másle, musíte to vyzkoušet. Díky fantazírování a plánování se uvolníte. Konečně si uvědomíte, co je pro vás nejlepší a zbavíte se divných myšlenkových pochodů, které vás brzdí.