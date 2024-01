Pejskař v Jablonci okřikl mladíka močícího před jeho dveřmi: Chuligán s kumpánem ho brutálně zmlátili!

Začalo to močením na zeď domu, skončilo brutálním napadením. Muž v Jablonci nad Nisou se svým synem venčil psa, když si všiml jednoho z dvojice chlapců, který vykonával potřebu před schody do domu, kde pejskař bydlí. Okřikl je, mladík na jeho napomenutí reagoval pěstmi.

Muž se svým nezletilým synem venčili jejich psa 21. prosince loňského roku. Kolem jednadvacáté hodiny si 39letý muž všiml, jak u vchodu do jeho domu vykonává potřebu mladík. Okřikl ho, co to tam provádí.

„Mladík na jeho následné napomenutí reagoval tak, že se otočil a muže několika ranami do hlavy fyzicky napadl. To už k místu incidentu přišel druhý mladík, muže shodil na zem a též několika ranami do hlavy ho také napadl,“ popsala mluvčí policistů Dagmar Sochorová.

Muž utrpěl nespecifikované zranění, se kterým je stále v pracovní neschopnosti. Ve středu policisté z obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném řízení sdělili dvěma mladíkům, ve věku 19 a 20 let, podezření z trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví. A to navíc ve spolupachatelství. Hrozí jim až tříletý trest ve vězení.