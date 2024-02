Smrt strojvedoucího Dalibora v Dolní Lutyni: Neměl mít směnu!

Tragická nehoda se stala ve středu 24. ledna u Dolní Lutyně na Karvinsku, kde narazil projíždějící vlak do nákladního vozidla. Srážku nepřežil strojvedoucí Dalibor Ž. (†30). Zapálený fanda hromadné dopravy a to především té železniční, přitom ve vlaku InterCity 546 Ostravan, který mířil z Návsí do Prahy, neměl ani sedět. Dalibor vzal osudný den směnu za svého kolegu, který si potřeboval vzít dovolenou.

Vlak InterCity 546 Ostravan mířil ve středu 24. ledna z Návsí do Prahy, kam už ale nedorazil. Rychlík okolo 5:40 narazil v úseku Bohumín-Dětmarovice do nákladního vozu. Nehoda se stala na zabezpečeném železničním přejezdu, který byl vybavený světelnou signalizací a závorami, řekl ČTK mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Náraz soupravu roztrhl na několik částí, převážený stroj skončil pod železničním náspem. Vrtná souprava mířila do areálu nedaleké Farmy Bezdínek. „Stavíme sklad zeleniny, měla vrtat piloty pro základy stavby," řekl jednatel farmy Jiří Stodůlka. Přejezd podle něj pravidelně využívají zásobovací kamiony i zemědělci s těžkou technikou, před lety byl opravován.

Nehodu Dalibor, který byl vášnivým fandou hromadné dopravy, nepřežil. Třicetiletý strojvedoucí rád sdílel fotky z železničních veletrhů, autobusů či trolejbusů. „Byl to strojvedoucí tělem i duší. Většinou, co jsem se s ním potkal, byl usměvavý a vstřícný. Splnil se mu nedávno kariérní postup a dostal se na dálkové vlaky. Takových lidí, jako byl on, co žijí dráhou, je čím dál méně. Je to neskutečná nespravedlnost, že si této práce moc neužil. Čest a úcta takovým lidem,“ uvedl pro Blesk.cz jeho kolega Jiří Vrška.

Zpravodajský server ČRzprávy.cz navíc nyní přišel s informací, že Dalibor ten den mít směnu neměl. Jeho kolega ale potřeboval dovolenou a tak vzal službu za něj. „Ironii osudu je, že v osudnou středu to byla jedna z jeho prvních takových dálkových směn a úplně nejhorší na tom je, že to ani nebyla jeho směna, ale vzal směnu za kolegu, který potřeboval dovolenou,“ uvedl pro výše zmíněný server Jíří Streit, předseda ZO Bohumín Federace strojvůdců ČR.