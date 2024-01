Nejtragičtější den na silnicích za poslední roky: Za den zemřelo sedm lidí, tři při nehodě na D1

První smrtelná nehoda se na silnicích v Česku stala brzy ráno na silnici I/50 u Kunovic ve Zlínském kraji. 26letý řidič, který jel od Kunovic, přejel na vytížené silnici do protisměru, kde se střetl s protijedoucí řidičkou. 63letá žena na místě zemřela. „Muž, ročník 1997, byl při příjezdu posádek při vědomí, s posádkami komunikoval, stěžoval si zejména na bolest břicha,“ uvedla mluvčí záchranné služby Gabriela Netopilová Sluštíková.

Zhruba dvacet minut před šestou hodinou ranní došlo v Dolní Lutyni na Karvinsku ke střetu rychlíku s kamionem pro nadměrné náklady. Ten se podle svědectví lidí na přejezdu pravděpodobně zasekl, rychlík projel návěsem. Při nehodě zemřel strojvedoucí, jeho kabina byla od stroje na podvalníku kompletně zdemolovaná.

Ve vlaku se následně zranilo na dvacet lidí, žádné ze zraněních nebylo naštěstí vážné. Policie řidiče kamionu po nehodě zadržela, ve čtvrtek dopoledne byl ale propuštěn. Škoda byla prozatím vyčíslená na zhruba 37 milionů korun, trať bude znovu průjezdná až v sobotu. Hasiči museli mimo jiné na vyprošťování nasadit tank.

Video Vlak u Dolní Lutyně narazil do kamionu na kolejích. Strojvedoucí zemřel - HZS MSK Video se připravuje ...

O necelou hodinu později došlo v Lavicích na Jičínsku ke střetu osobního auta s chodcem. Ačkoliv na místo okamžitě zamířila záchranná služba a vzletěl i vrtulník letecké záchranné služby, sraženého muže se zachránit nepodařilo. „Muž na místě svým zraněním podlehl. Orientační dechová zkouška u řidičky měla negativní výsledek," uvedla policejní mluvčí Lucie Konečná.

Kolaps na D1

K večeru pak došlo k nehodě tří kamionů na dálnici D1 na 162. kilometru u Velké Bíteše na Brno. Jeden z řidičů kamionů zezadu narazil do jiného nákladního vozu, který stál v koloně. Nehodu šofér nepřežil. Nehoda měla za následek naprostý kolaps na dálnici, ostatní řidiči v ní na několik hodin uvízli. Z kolony musela dokonce hlídka policie zachraňovat těhotnou řidičku. „Pomoc byla poměrně dramatická, protože paní uvedla špatně kilometr, ale napodruhé jsme ji našli a vytáhli z kolony,“ uvedla mluvčí policistů z Vysočiny Dana Čírtková.

Ve stejném směru, jen o několik desítek kilometrů dál, došlo na 208. kilometru u Rohlenky k nejtragičtější nehodě. Celkem tři cizinci zemřeli v dodávce poté, co řidič zezadu narazil do návěsu kamionu. Dodávka jela původně v levém pruhu, poté začala zničehonic přejíždět do pravého. Následoval náraz. Záchranka z místa musela přepravit do nemocnice jednoho zraněného, aby vyloučili těžká zranění. Jen během chvíle druhá nehoda se třemi oběťmi, tři životy si vyžádala havárie osobáku u Aše, řidič tam tehdy riskantně předjížděl ostatní vozy.