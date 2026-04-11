Drama u Benešova: Nouzové přistání v poli
U Bystřice na Benešovsku zasahovali záchranáři u incidentu s ultralehkým letounem. Na palubě byli tři lidé. Podle záchranářů šlo o nouzové přistání a nikdo neutrpěl zranění.
U obce Bystřice v části Mlýny došlo k mimořádné události s ultralehkým letadlem. Na palubě byli podle dostupných tři lidé. Jednalo se o nouzové přistání v terénu. „Incident se obešel bez zranění,“ potvrdila tisková mluvčí záchranné středočeských záchranářů Monika Nováková.
Zásah tak skončil bez nutnosti transportu do nemocnice. Okolnosti nouzového přistání zatím nejsou známé.
Video Pád ultralightu v Tlusticích nepřežili dva muži. Letoun spadl na zahradu rodinného domu.
