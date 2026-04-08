Vážná nehoda tří aut na D1 na Benešovsku: Zranilo se i dítě!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: ZZS Kraje Vysočina)
Autor: ČTK - 
8. dubna 2026
11:32

Dálnici D1 na Benešovsku uzavřela 8. dubna dopoledne na 51. kilometru nehoda tří osobních aut. Vyžádala si tři zraněné včetně dítěte, na místo letěl vrtulník záchranné služby. 

Dálnice byla ve směru na Prahu déle než hodinu neprůjezdná, poté se podařilo obnovit provoz odstavným pruhem, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová. Před 11:00 byla dálnice opět plně průjezdná.

Nehoda byla hlášena po 09:00. Auta do sebe narazila v koloně. „Mělo by jít o zadní náraz kvůli nedobrzdění,“ uvedla mluvčí. Dálnice mezi Souticemi a Psáři byla ve směru na Prahu neprůjezdná, po 10:00 se podařilo částečně obnovit provoz. „Vrtulník odlétl, úklid vozovky je proveden,“ uvedla mluvčí. Auta jezdila po zpevněné krajnici po pravé straně. Hodinu před polednem byly následky nehody zcela odstraněny a policie provoz opět plně obnovila.

Témata:
dítězraněníbrzdypsáryPrahaDálnice D1okres BenešovSouticedopravní nehodanehoda
