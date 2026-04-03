Děsivá nehoda u Prahy: Pro zraněnou ženu a dítě přiletěl vrtulník
Na dálnici D11 na 15. kilometru ve směru na Hradec Králové v pátek 3. dubna odpoledne havarovalo osobní auto. Řidička a dítě utrpěly středně těžké zranění. Pro dítě přiletěl vrtulník záchranné služby. Kvůli přistávání byla dálnice dočasně uzavřena, poté byl obnoven provoz jedním jízdním pruhem, řekli ČTK mluvčí policie Michaela Richterová a záchranné služby Marek Hylebrant.
Řidička osobního vozu Škoda Fabia podle Richterové z neznámých důvodů vyjela z dálnice. Kromě ní se při nehodě zranilo také dítě. „Předali jsme ho letecké záchranné službě, která ho transportovala na urgentní příjem do Motola. Druhého zraněného jsme přepravili pozemní cestou do Královských Vinohrad,“ uvedl Hylebrant.
