Děsivá nehoda u Prahy: Pro zraněnou ženu a dítě přiletěl vrtulník

Aktualizováno -
3. dubna 2026
15:08
Autor: ČTK - 
3. dubna 2026
14:14

Na dálnici D11 na 15. kilometru ve směru na Hradec Králové v pátek 3. dubna odpoledne havarovalo osobní auto. Řidička a dítě utrpěly středně těžké zranění. Pro dítě přiletěl vrtulník záchranné služby. Kvůli přistávání byla dálnice dočasně uzavřena, poté byl obnoven provoz jedním jízdním pruhem, řekli ČTK mluvčí policie Michaela Richterová a záchranné služby Marek Hylebrant.

Řidička osobního vozu Škoda Fabia podle Richterové z neznámých důvodů vyjela z dálnice. Kromě ní se při nehodě zranilo také dítě. „Předali jsme ho letecké záchranné službě, která ho transportovala na urgentní příjem do Motola. Druhého zraněného jsme přepravili pozemní cestou do Královských Vinohrad,“ uvedl Hylebrant.

Video  Boj o čas: Policejní vrtulník přepravil darovaná játra pro pacienta v IKEM.  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Témata:
VRTULNÍKdopravní nehodaPrahaHradeckoHradec KrálovéDálnice D11nehoda
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Vzhled Pavla Zedníčka děsí: Zestárl o 30 let
Velikonoční betlémy: Zapomenutá tradice, která se do českých domovů vrací jen pomalu
Trpíte únavou, migrénami nebo silnou menstruací? Možná vám chybí železo. Jak to poznáte?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Nový smartphone, který sází na výdrž, detail a praktické funkce
Sparta proti Karviné: systém ve vývoji i komplikace u marodů. Dvojitý úder ze standardek
Cibulka a Jagelka: Děsí nás, kam jsme se dostali. Hajlující zoufalec a ošklivý zlý chlapeček mají vliv
Danang: město mostů, digitálních nomádů a buddhistických obřadů
