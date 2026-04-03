Nebezpečný nález ve Varech: Lednička ležela uprostřed silnice
Karlovarská městská policie v úterý 31. března večer vyjížděla na základě telefonátu do ulice Pražská silnice, aby vyřešila nevídaný předmět uprostřed vozovky. Někdo odložil lednici přímo doprostřed silnice a odešel.
Předmět byl na nebezpečném místě, policie proto musela situaci řešit. Strážníci lednici přesunuli na bezpečné místo a kontaktovali příslušný odbor magistrátu města, aby se postaral o její odvoz.
Majitele se nepodařilo dopátrat. Policie na sociálních sítích zdůraznila potenciální nebezpečí chladničky nebo jakéhokoliv jiného předmětu uprostřed vozovky. „Když se hloupost chopí iniciativy, bývá z toho malér. Naštěstí v tomto případě k maléru nedošlo,“ uvedla.
to bude tím že u kontejnerů jsou kamery a obyvatelé se pokutují za odložení nábytku - tak tady karlovarák předpokládal že kamery nejsou -- podle mě to tak určitě řešit neměl, ale bude to jen následek jednání městké policie