Nebezpečný nález ve Varech: Lednička ležela uprostřed silnice

Policie řešila lednici uprostřed vozovky.  (Autor: Facebook: Městská policie Karlovy Vary)
Autor: Nicole Kučerová - 
3. dubna 2026
09:34

Karlovarská městská policie v úterý 31. března večer vyjížděla na základě telefonátu do ulice Pražská silnice, aby vyřešila nevídaný předmět uprostřed vozovky. Někdo odložil lednici přímo doprostřed silnice a odešel.

Předmět byl na nebezpečném místě, policie proto musela situaci řešit. Strážníci lednici přesunuli na bezpečné místo a kontaktovali příslušný odbor magistrátu města, aby se postaral o její odvoz.

Majitele se nepodařilo dopátrat. Policie na sociálních sítích zdůraznila potenciální nebezpečí chladničky nebo jakéhokoliv jiného předmětu uprostřed vozovky. „Když se hloupost chopí iniciativy, bývá z toho malér. Naštěstí v tomto případě k maléru nedošlo,“ uvedla.

Témata:
nehodalednicenebezpečíhlídkachladničkapolicieKarlovy Varysilnice
Pavel Pavel ( 3. dubna 2026 12:10 )

to bude tím že u kontejnerů jsou kamery a obyvatelé se pokutují za odložení nábytku - tak tady karlovarák předpokládal že kamery nejsou -- podle mě to tak určitě řešit neměl, ale bude to jen následek jednání městké policie

