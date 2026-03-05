Vražda v Karlových Varech: Opilého podezřelého našla před domem matka oběti!

Autor: ČTK, dce - 
5. března 2026
10:31

Středeční násilné úmrtí ženy v Karlových Varech vyšetřují kriminalisté jako podezření z vraždy! Zadrženému jedenatřicetiletému muži hrozí trest odnětí svobody na deset až 18 let.

„Krajští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. V případě prokázání viny hrozí 31letému muži trest odnětí svobody na deset až osmnáct let,“ sdělila ve čtvrtek policie.

O násilném úmrtí ženy policie informovala ve středu večer. „Ve středu 4. března letošního roku jsme krátce před osmnáctou hodinou přijali oznámení od dvaašedesátileté ženy, která uvedla, že se nemůže spojit se svou dcerou, která bydlí v Karlových Varech. Při oznámení zároveň uvedla, že se nachází před bytem její dcery, kde sedí opilý muž, který je navíc agresivní,“ popsali policisté na svém webu.

Ženu našli bez známek života v jejím bytě. Bylo zřejmé, že zemřela násilnou smrtí. Důvodné podezření padlo na opilého muže před domem, kterého policisté také ihned zadrželi. „Policisté u něj následně provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,52 promile,“ doplnil mluvčí Jan Bílek.

