Hnus nedaleko Žatce: Chlapečka (†3) umlátil vlastní táta!

Podle starosty Josefa Böhma tu žijí problémoví lidé. Byla prý jen otázka času, než se tu něco stane.
Ubytovna v Drahomyšli se stala svědkem strašné tragédie.
Aktualizováno -
4. března 2026
12:23
Autor: Michal I. Volf - 
4. března 2026
09:41

Smrt zhruba tříletého chlapečka otřásla Drahomyšlí na Lounsku. Dítě měl podle svědků naprosto bestiálně zmlátit jeho vlastní otec (cca 30). Batole bylo v kritickém stavu letecky transportováno do motolské nemocnice, kde později zemřelo.

„Vezl jsem tam jeho maminku, aby se s ním mohla rozloučit, bohužel ho umlátil k smrti,“ popsal Blesku zdrcený jednatel ubytovny Martin Červeňák, který se osobně pokoušel v osudný večer klučinu zachránit.

„Předcházela tomu hádka mezi partnery, tu jsem uklidnil. Ale najednou jsem si všiml, že tam leží chlapeček celý přikrytý peřinou. Hned jsem začal s oživováním,“ dodal Červeňák. Kriminalisté na místě zadrželi agresora, který byl do té doby vnímán jako tichý a bezproblémový typ.

Co přesně se stalo, nikdo netuší, mluví se však o náhlém zkratu. „Okolnosti samotné události jsou předmětem dalšího prověřování, a tudíž nelze v tuto chvíli sdělit bližší informace,“ doplnil policejní mluvčí Kamil Marek. Kriminalisté už zahájili úkony pro podezření z těžkého ublížení na zdraví, které se pravděpodobně překvalifikuje na vraždu.

Otázka času?

Podle vedení obce Lipno, pod kterou Drahomyšl spadá, jsou lidé z ubytovny problematičtí a narušují tu pořádek. „Bývají pod vlivem alkoholu i omamných látek, dělají nepořádek, jsou hluční a vulgární, popsal starosta Josef Böhm s tím, že v obci, kde žije 55 stálých obyvatel je ubytovna s kapacitou 73 lidí veliký problém. „Byla to otázka času, než se tu něco stane. Bohužel to odneslo nevinné dítě,“ uzavřel.

