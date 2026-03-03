Drzí zloději si značkují byty: Sídlištěm se šíří strach a paranoia

Sídlištěm se šíří panika.
Sídlištěm se šíří panika.
Sídlištěm se šíří panika.
Černá tečka může znamenat, že jste další na řadě.
Vedle dveřích se objevuje i křížek.
Autor: avi - 
3. března 2026
15:23

Po sérii vloupání do bytů ve Vráblích a Nitře na Slovensku se mezi obyvateli šíří panika a paranoia. Obyvatelé vyloupených bytů si všimli záhadných značek. Jde o černé tečky a křížky přímo na dveřích a zvoncích. Lidé se bojí pustit cizí osoby do vchodů, zamykají se a varují sousedy. Policie apeluje na lid, aby podezřelé značky nepodceňovali a okamžitě hlásili.

Zloději zřejmě slídili také po sídlišti Žitava ve Vráblích a označovali si tady svůj rajon. Na dveřích bytů se objevují záhadné černé tečky a křížky. Majitel jednoho z bytů si všiml, že má na dveřích černou tečku. V jiném patře je zase na stěně vedle dveří nakreslený křížek.

Zloději se neštítí ničeho

Strach a panika se šíří slovenským sídlištěm a na dveřích panelových domů se objevila varování, aby lidé nepouštěli cizí osoby dovnitř. Mnozí říkají, že se už necítí bezpečně ani ve vlastních bytech. „Zamknu se a klíč nechám v zámku tak, aby se nedalo otevřít,“ popisuje obyvatelka.

Jenže „přidrzlí“ zlodějíčci se neštítí ničeho. Na jiném sídlišti se zlodějům podařilo vloupat do bytu, jehož majitelka byla právě na nákupu. Když se vrátila domů, zůstala stát jako opařená. Načapala zloděje přímo v akci.

„Když jsem přišla domů, všimla jsem si, že někdo je uvnitř. Nakoukla jsem a muž mi otevřel dveře a okamžitě utekl ven. Strčil do mě a za ním hned vyběhl i jeho komplic,“ popsala drzost zlodějů okradená žena pro TV Joj.

Policie radí situaci nepodceňovat

Podobné označené byty a zvonky se před několika týdny objevily také v Nitře, kde zuřila série vloupání. I nevinně vypadající černá tečka může být varováním, že jste další na řadě. Policie proto vyzývá, aby lidé situaci nepodceňovali a vše hlásili.

Sídlištěm se šíří panika.
Sídlištěm se šíří panika.
Sídlištěm se šíří panika.
Černá tečka může znamenat, že jste další na řadě.
Vedle dveřích se objevuje i křížek.

Video  Do zlatnictví v Brně se chtěli cizinci vloupat přes střechu  - Policie ČR
Video se připravuje ...

 

Témata:
zlodějitrestný činvloupání do domupolicieSlovenskosídlištěNitravloupáníŽitavaparanoiaVráble
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Pár dní před finále Peče celá země: Útok na slavné porotce
Pár dní před finále Peče celá země: Útok na slavné porotce
Aha!
Jak správně meditovat? Vhodná technika vás zbaví stresu, úzkosti i chronické bolesti
Jak správně meditovat? Vhodná technika vás zbaví stresu, úzkosti i chronické bolesti
Dáma.cz
Růst zoubků: Jde to i bez bolesti. Pomůže chlazení, kousání i homeopatika
Růst zoubků: Jde to i bez bolesti. Pomůže chlazení, kousání i homeopatika
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Kooperativa mění majetkové pojištění. Nově pokryje více adres v jedné smlouvě
Kooperativa mění majetkové pojištění. Nově pokryje více adres v jedné smlouvě
e15
Příští šéf rozhodčích asi dostane smlouvu na tři roky. Ale bude to Kovařík?
Příští šéf rozhodčích asi dostane smlouvu na tři roky. Ale bude to Kovařík?
iSport
Češi na Blízkém východě: Stát je nechal na holičkách. DROZD nefunguje a Macinka se směje u Xavera
Češi na Blízkém východě: Stát je nechal na holičkách. DROZD nefunguje a Macinka se směje u Xavera
Reflex
Podzemní říše jak z Pána prstenů. Solný důl Salina Turda v Rumunsku bere dech
Podzemní říše jak z Pána prstenů. Solný důl Salina Turda v Rumunsku bere dech
Lidé a země