Drzí zloději si značkují byty: Sídlištěm se šíří strach a paranoia
Po sérii vloupání do bytů ve Vráblích a Nitře na Slovensku se mezi obyvateli šíří panika a paranoia. Obyvatelé vyloupených bytů si všimli záhadných značek. Jde o černé tečky a křížky přímo na dveřích a zvoncích. Lidé se bojí pustit cizí osoby do vchodů, zamykají se a varují sousedy. Policie apeluje na lid, aby podezřelé značky nepodceňovali a okamžitě hlásili.
Zloději zřejmě slídili také po sídlišti Žitava ve Vráblích a označovali si tady svůj rajon. Na dveřích bytů se objevují záhadné černé tečky a křížky. Majitel jednoho z bytů si všiml, že má na dveřích černou tečku. V jiném patře je zase na stěně vedle dveří nakreslený křížek.
Zloději se neštítí ničeho
Strach a panika se šíří slovenským sídlištěm a na dveřích panelových domů se objevila varování, aby lidé nepouštěli cizí osoby dovnitř. Mnozí říkají, že se už necítí bezpečně ani ve vlastních bytech. „Zamknu se a klíč nechám v zámku tak, aby se nedalo otevřít,“ popisuje obyvatelka.
Jenže „přidrzlí“ zlodějíčci se neštítí ničeho. Na jiném sídlišti se zlodějům podařilo vloupat do bytu, jehož majitelka byla právě na nákupu. Když se vrátila domů, zůstala stát jako opařená. Načapala zloděje přímo v akci.
„Když jsem přišla domů, všimla jsem si, že někdo je uvnitř. Nakoukla jsem a muž mi otevřel dveře a okamžitě utekl ven. Strčil do mě a za ním hned vyběhl i jeho komplic,“ popsala drzost zlodějů okradená žena pro TV Joj.
Policie radí situaci nepodceňovat
Podobné označené byty a zvonky se před několika týdny objevily také v Nitře, kde zuřila série vloupání. I nevinně vypadající černá tečka může být varováním, že jste další na řadě. Policie proto vyzývá, aby lidé situaci nepodceňovali a vše hlásili.
